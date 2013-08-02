راهپیمایی روز قدس مقابله با ظلم و ستم آمریکا و اسرائیل است

حسین صادق عابدین در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حضور چشم گیر مردم در راهپیمایی روز قدس افزود: مثل همیشه مردم ایران اسلامی با تمام توان برای دفاع از مردم فلسطین وارد صحنه شده اند.
وی تصریح کرد: امسال وضعیت منطقه با گذشته متفاوت است و آمریکا و اسرائیل هر کدام به دنبال یارگیری هستند.
استاندار فارس تاکید کرد: آمریکا به دنبال تغییر در جغرافیای سیاسی منطقه است و تنها راه مقابله با این وضعیت حضور مردم در راهپیمایی ها و دفاع از مظلومین است.
صادق عابدین افزود: مردم ایران در سال جاری نیز مثل سال های گذشته با حضور چشمگیر خود در راهپیمایی روز قدس نشان داده اند که همواره برای دفاع از مظلومین آماده هستند.
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