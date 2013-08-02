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۱۱ مرداد ۱۳۹۲، ۱۲:۰۳

صادق عابدین در گفتگو با مهر:

راهپیمایی روز قدس مقابله با ظلم و ستم آمریکا و اسرائیل است

راهپیمایی روز قدس مقابله با ظلم و ستم آمریکا و اسرائیل است

شیراز – خبرگزاری مهر: استاندار فارس گفت: راهپیمایی روز قدس مقابله با ظلم و ستم آمریکا و اسرائیل است.

حسین صادق عابدین در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حضور چشم گیر مردم در راهپیمایی روز قدس افزود: مثل همیشه مردم ایران اسلامی با تمام توان برای دفاع از مردم فلسطین وارد صحنه شده اند.

وی تصریح کرد: امسال وضعیت منطقه با گذشته متفاوت است و آمریکا و اسرائیل هر کدام به دنبال یارگیری هستند.

استاندار فارس تاکید کرد: آمریکا به دنبال تغییر در جغرافیای سیاسی منطقه است و تنها راه مقابله با این وضعیت حضور مردم در راهپیمایی ها و دفاع از مظلومین است.

صادق عابدین افزود: مردم ایران در سال جاری نیز مثل سال های گذشته با حضور چشمگیر خود در راهپیمایی روز قدس نشان داده اند که همواره برای دفاع از مظلومین آماده هستند.

 

کد مطلب 2108324

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