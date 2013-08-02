روز قدس روز نفی توطئه های دشمن است/ وحدت و اتحاد چتر گسترده بر سر مسلمانان

مهدی ایران نژاد در حاشیه راهپیمایی مردم کرج به مناسبت روز جهانی قدس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حضور پر شور مردم در این گرما و مقطع حساس زمانی در راستای منویات امام راحل و مقام معظم رهبری است.

وی ادامه داد: حضور با شکوه و شعور مردم در این روز مهم نشان از ولایت مداری مردم ایران به خصوص مردم شهرستان کرج دارد.

فرماندار شهرستان کرج تاکید کرد: مسلمانان جهان امروز زیر چتر اتحاد و وحدت یک صدا در حمایت از مردم فلسطیم فریاد مرک بر اسرائیل سر می دهند.

روز قدس روز نفی توطئه های دشمن در تفرقه بین امت اسلامی است

ایران نژاد با بیان اینکه حضور پر شور مردم و فریاد یک صدا در محکومیت رژیم صهیونیست و حمایت از مردم فلسطین نوعی دیگر از حماسه را در کشور رقم زده است، گفت: مسلمانان جهان و تمامی مردم آزادیخواه تا تحقق پیروزی قدس و آزادی مردم فلسطین از مظلومان فلسطین حمایت خواهند کرد.

فرماندار کرج افزود: روز قدس روز مطالبه حقوق پايمال شده و غصب شده ميليون ها انساني است كه ده ها سال سنگيني ستم چكمه پوشان رژيم جعلي و نامشروع اسرائيل را در سايه حمايت هاي هاي گسترده استكبار جهاني و سكوت قابل تامل مجامع به ظاهر طرفدار حقوق بشر تحمل كرده و با چنگ و دندان از سرزمين پدري خود دفاع مي كنند.

وی با بیان اینکه روز قدس روز نفی توطئه های دشمن در تفرقه بین امت اسلامی است، اظهار داشت: روز قدس روز وحدت مسلمانان با تمام گرایش ها و سلایق در راه اعتلای کلمه ی توحید در پرتو توحید کلمه است.