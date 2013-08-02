شهرداری باید از ظرفیتهای موجود در راستای درآمدزایی استفاده کند

سعید امیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با ابیان اینکه شهر زنجان دارای پتانسیلهای خوبی در بخشهای مختلف است، افزود: برای بهرهبردای هر چه بیشتر از این پتانسیلها در راستای رفاه عمومی باید با شتاب بیشتری حرکت کرد که دستیابی به این هدف مستلزم چند راهکار ویژه خصوصاً جذب سرمایهگذار خارجی در شهر میباشد.
وی اظهار داشت: برای اینکه شورا بتواند به انتظارات به حق مردم پاسخ دهد باید با جدیت در سه حوزه وارد شود که شامل ارتباط اعضای شورا با مردم و نخبگان، استفاده از افراد لایق در مدیریت شهری و همچنین توجه به جذب سرمایهگذار خارجی میباشد.
منتخب چهارمین دوره شورای اسلامی شهر زنجان، گفت: همچنین شهرداری باید از ظرفیت خود در راستای درآمدزایی توجه ویژه کند تا بتواند از وابستگی به درآمدهای ناچیز از محل عوارض و جرایم کم کند.
امیدی توجه به اشتغالزایی را مهم برشمرد و گفت: در این زمینه توجه به اشتغال و کارآفرینی از مسیر ساماندهی کسب و کار در زمینه هنرها و صنایعدستی و همچنین مشاغل خانگی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
وی تاکید کرد: به ظرفیتهای موجود در شهر زنجان اشاره کرد و گفت: هر گونه تحولی در بخش اقتصاد شهر زنجان منوط به حضور سرمایهگذار است.
منتخب چهارمین دوره شورای اسلامی شهر زنجان ، با بیان اینکه توجه و اقدام در راستای توان معیشتی مردم شهر از وظایف شورا محسوب نمیشود، گفت: ولی شورا میتواند با قرار گرفتن در کنار دولت به رونق کسب و کار شهری کمک کند.
امیدی در پایان ایجاد خوشههای تولیدی را از راهکارهای کمک به معیشت مردم اعلام کرد و افزود: این شیوه به رونق اقتصادی در بین فعالان هنرهای دستی و مشاغل خانگی کمک میکند.
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