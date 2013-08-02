واگذاری تصدی منطقه آزاد به بخش خصوصی برای نخستین بار

به گزارش خبرگزاری مهر، با حمایت برخی نمایندگان مجلس به خصوص رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و صدور مجوزهای لازم، قرار است شرکت سانا پرداخت ارس در زیرساخت منطقه آزاد ارس (محدوده قلی بگلو) سرمایه گذاری کند و در کنار آن، تصدی مدیریت محدوده مذکور را با تکیه بر اصل 44 قانون اساسی برعهده بگیرد.



ارس متشکل از 4 محدوده منفصل از جمله محدوده قلی بگلو در همجواری با جمهوری های تازه استقلال یافته قفقاز جنوبی بستر مورد نیاز در دسترسی به یک جغرافیای اقتصادی متفاوت را برای فعالان اقتصادی کشور فراهم خواهد کرد.



سانا پرداخت با مشارکت استراتژیک شرکای بین المللی خود خصوصأ سازمان‌های امور حقوقی و روابط بین الملل در اتحادیه اروپا و ایالات متحده، بستر لازم را مبنی بر تعامل با جمهوری آذربایجان فراهم کرده و در فاز یک این برنامه نسبت به ساخت پل‌های ارتباطی جاده ای و ریلی، پایانه مسافر و بار، و بازار بین المللی کالای دیجیتال اقدام خواهد کرد.



این شرکت آماده فراهم کردن بستر حقوقی مورد نیاز در ایجاد منطقه اقتصادی مشترک بین ایران (قلی بگلو) و جمهوری آذربایجان است.



در همین حال، سانا پرداخت مجوزهای لازم را مبنی بر تامین کالای اصلی در ایالات متحده تامین کرده و به زودی توزیع آن را در جلفا و قلی بگلو آغاز خواهد کرد، ضمن اینکه از پیگیری مستمر نماینده ادوار (شهاب الدین بی مقدار) و حمایت نمایندگان مردم جلفا (محمد حسن نژاد) و کلیبر (ارسلان فتحی پور) در خصوص اجرا قانون کالای همراه مسافر در منطقه آزاد ارس تشکر و قدردانی شده است.