  1. استانها
  2. فارس
۱۱ مرداد ۱۳۹۲، ۱۲:۰۶

خداییان:

حضور مردم در راهپیمایی روز قدس شکست استکبار را به همراه دارد

حضور مردم در راهپیمایی روز قدس شکست استکبار را به همراه دارد

شیراز – خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری استان فارس گفت: حضور مردم در راهپیمایی روز قدس شکست استکبار را به همراه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، ذبیح الله خداییان در حاشیه حضور در راهپیمایی روز قدس در جمع خبرنگاران افزود: به لطف خداوند امروز شاهد حضور پر شور ملت شیراز در راهپیمایی روز قدس هستیم که این نشان از حمایت ملت ایران از مردم مظلوم فلسطین است.

وی تصریح کرد: حضور مردم پاسخ محکم به گروهی است که سالیان سال مردم مظلوم فلسطین را آواره کرده اند و روزانه از هوا و زمین اقدام به کشتن این مظلومان می کنند.

رئیس کل دادگستری استان فارس یادآور شد: روز قدس جهانی شده و تمامی مسلمانان جهان برای دفاع از این ملت قیام می کنند.

خداییان ادامه داد: حضور در این راهپیمایی یک تکلف شرعی است و همگان باید برای دفاع از این مظلومان تلاش کنند.

خداییان تاکید کرد: حضور مردم شیراز در راهپیمایی روز قدس پیام خشم ملت مسلمان از آمریکا و اسرائیل است.

کد مطلب 2108334

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها