حضور مردم در راهپیمایی روز قدس شکست استکبار را به همراه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ذبیح الله خداییان در حاشیه حضور در راهپیمایی روز قدس در جمع خبرنگاران افزود: به لطف خداوند امروز شاهد حضور پر شور ملت شیراز در راهپیمایی روز قدس هستیم که این نشان از حمایت ملت ایران از مردم مظلوم فلسطین است.

وی تصریح کرد: حضور مردم پاسخ محکم به گروهی است که سالیان سال مردم مظلوم فلسطین را آواره کرده اند و روزانه از هوا و زمین اقدام به کشتن این مظلومان می کنند.

رئیس کل دادگستری استان فارس یادآور شد: روز قدس جهانی شده و تمامی مسلمانان جهان برای دفاع از این ملت قیام می کنند.

خداییان ادامه داد: حضور در این راهپیمایی یک تکلف شرعی است و همگان باید برای دفاع از این مظلومان تلاش کنند.

خداییان تاکید کرد: حضور مردم شیراز در راهپیمایی روز قدس پیام خشم ملت مسلمان از آمریکا و اسرائیل است.