  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۱ مرداد ۱۳۹۲، ۱۲:۰۶

حضور پلیس راهور تا تخلیه کامل معابر اطراف دانشگاه تهران

حضور پلیس راهور تا تخلیه کامل معابر اطراف دانشگاه تهران

جانشین رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از حضورپرقدرت این پلیس برای کنترل ترافیکی مراسم روز قدس در تهران خبر داد و گفت: تا تخلیه کامل معابر اطراف دانشگاه تهران در محل مستقر خواهیم بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جمال بذرافشان افزود: از آنجا که کنترل ترافیکی موثر در مراسم پرشکوه روز قدس در دستور کار پلیس قرار دارد ماموران راهور تهران بزرگ از ساعت 8 صبح در محل های ماموریتی از پیش تعیین شده خود مستقر شده اند.

وی ادامه داد: ماموریت پلیس راهور تهران بزرگ تا پایان مراسم و بعد از نماز جمعه و تخلیه کامل معابر اطراف دانشگاه تهران ادامه خواهد داشت و تا حصول این نتیجه در محل مستقر خوهند بود.

جانشین رئیس پلیس راهور تهران بزرگ تاکید کرد: هم اکنون هماهنگیهای لازم با آتش نشانی، اتوبوسرانی، مترو، تاکسیرانی، اورژانس و ستاد مرکزی اقامه نماز جمعه صورت گرفته تا این ماموریت در آرامش کامل ترافیکی به پایان برسد.

کد مطلب 2108342

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها