حضور پلیس راهور تا تخلیه کامل معابر اطراف دانشگاه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جمال بذرافشان افزود: از آنجا که کنترل ترافیکی موثر در مراسم پرشکوه روز قدس در دستور کار پلیس قرار دارد ماموران راهور تهران بزرگ از ساعت 8 صبح در محل های ماموریتی از پیش تعیین شده خود مستقر شده اند.

وی ادامه داد: ماموریت پلیس راهور تهران بزرگ تا پایان مراسم و بعد از نماز جمعه و تخلیه کامل معابر اطراف دانشگاه تهران ادامه خواهد داشت و تا حصول این نتیجه در محل مستقر خوهند بود.

جانشین رئیس پلیس راهور تهران بزرگ تاکید کرد: هم اکنون هماهنگیهای لازم با آتش نشانی، اتوبوسرانی، مترو، تاکسیرانی، اورژانس و ستاد مرکزی اقامه نماز جمعه صورت گرفته تا این ماموریت در آرامش کامل ترافیکی به پایان برسد.