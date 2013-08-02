روز قدس نماد ظلم ستیزی آزادی و وحدت مسلمانان است

مصطفی رضاحسینی در حاشیه برگزاری راهپیمایی روز قدس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این روز همه مسلمانان و آزادگان جهان به فریاد همیشه خروشان امام خمینی (ره) لبیک می‌گویند.

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج با تاكيد بر تاسي به آرمانهاي بنيانگذار كبير انقلاب اسلامي، روز قدس را يادگار امام(ره) عنوان كرد و اظهارداشت: روز قدس نماد ظلم ستیزی، آزادی، وحدت و یکپارچگی امت اسلامی است تا با خروش یکپارچه علیه ظلم و بیداد، پرچم عدالت طلبی را در جهان برافراشته و ظرفیت و توان خویش را به رخ زیاده خواهان عالم بکشند.



وی با اشاره به اهمیت و جایگاه روز قدس در میان مسلمانان افزود: ملت های مسلمان جهان با حضور یکپارچه خود در راهپیمایی روز قدس ابهت پوشالی رژیم صهیونیستی را در هم می شکنند و مردم سرافراز استان البرز نيز همچون هميشه در اين صحنه نيز حضوري پويا خواهند داشت.



روز قدس روز آزاديخواهي ملت هاي مسلمان است



رضا حسینی اظهارداشت: روز قدس، روز تعیین سرنوشت و برائت مسلمانان از استکبار جهانی و فریاد آزادیخواهی ملت‌های مسلمان است.

وی بيان كرد: روز جهانی قدس روز فرياد رهايی فلسطين از چنگال صهيونيست‌های غارتگر، روز فرياد مسلمانان عليه رژيم اشغالگر قدس و استكبار جهانی و روز مقابله مستضعفان با مستكبران است.



وي عنوان كرد: آرمان آزادی قدس شريف و حمايت همه‌جانبه از مقاومت اسلامی فلسطين تا محو كامل رژيم غاصب صهيونسيتي ادامه داشته و ملت ايران همواره پشتيبان و حامي مردم مظلوم فلسطين خواهد بود.



رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر کرج نیز در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر يادآور شد: نمایش اقتدار مسلمانان در روز قدس، ملت فلسطین را در مسیر تحقق حقوق بر حق خود یاری می‌کند.



حضور مردم پاسخ كوبنده اي به تحركات قدرتهاي بزرگ است



داود وحیدی روز قدس را عصاره فريادهاي مظلوميت فلسطين بر تار و پود رژيم اشغالي دانست و بيان كرد: برگزاری باشکوه راهپیمایی روز قدس از سوی ملت‌های مسلمان به دشمنان نشان خواهد داد که مردم پایبند به آرمان‌ها و اهداف امام خمینی(ره) هستند.



وي گفت: اتحاد و همبستگی مسلمانان سراسر جهان در روز قدس عامل وحشت صهیونیست و ایادی آن می‌شود.



وحیدی تصریح کرد: تجمع مسلمانان در این روز با شعار همبستگی با ملت فلسطین و مبارزه با رژیم اشغالگر صهیونیستی، پاسخ کوبنده‌ای به تحرکات و توطئه‌های قدرت‌های بزرگ در منطقه خاورمیانه است.