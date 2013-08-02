حضور گسترده مردم لرستان در راهپیمایی روز قدس/ فریاد "مرگ بر اسرائیل" طنین انداز شد

به گزارش خبرنگار مهر، از دقایق ابتدایی راهپیمایی روز قدس مردم استان لرستان در شهرستانهای مختلف با حضور پررنگ خود در این راهپیمایی حمایت خود را از آرمانهای امام راحل و ملت مظلوم فلسطین اعلام کردند.

مسیر عبور راهپیمایی در خرم‌آباد از میدان شهدای این شهر آغاز شده و به سمت سه‌راه شهید مطهری، سه‌راه اسدآبادی، خیابان انقلاب و تجمع در مصلای‌ الغدیر این شهر ادامه دارد و مسیر راهپیمایی با حضور خوب مردم آذین بسته شده است.

براساس این گزارش سخنران راهپیمایی آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، حجت‌الاسلام قاسم متقی نیا امام جمعه موقت خرم آباد است.

علاوه بر حضور پررنگ مردم، مسئولان مختلف استان از جمله استاندار لرستان، معاونان استاندار، مسئولان دستگاههای اجرایی استان لرستان، مدیران، فرماندهان نظامی و انتظامی و ... نیز در جمع راهپیمایی کننده گان حضور دارند.

همچنین بنا بر این گزارش مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس همزمان با سراسر کشور علاوه بر شهر خرم‌آباد، در شهرها، بخش‌ها و دهستان‌های استان لرستان نیز در حال برگزاری است.

در شهرستان بروجرد راهپیمایی در این شهرستان با حضور گسترده مردم از ساعت ۱۱:۳۰ صبح از محل میدان قیام آغاز و در مسیر خیابان شهدا، خیابان آیت اله کاشانی، خیابان بحر العلوم، مصلای امام(ره) در حال برگزاری است.

همچنین در شهرستان کوهدشت نیز راهپیمایی مردم از ساعت ۱۱ صبح از محل مسجد صاحب الزمان آغاز و در مسیر میدان شهدا، خیابان مالک الشتر، مصلای نماز جمعه برگزار شده است.

در الیگودرز نیز مردم از ساعتی پیش با حضور پررنگ در مسیر راهپیمایی از میدان آزادی، خیابان ولیعصر شمالی، میدان امام به سمت مصلای نماز جمعه فریاد "مرگ بر اسرائیل" و مرگ بر آمریکا سر دادند.

در دورود راهپیمایی از ساعت 11 صبح از محل میدان امام حسین(ع) این شهر آغاز و در مسیر خیابان امام حسین، خیابان امام، کوی کارمندان برگزار شده است.

شهرستان نورآباد نیز امروز شاهد حضور پرشور مردم بود به طوریکه با آغاز راهپیمایی از ساعت ۱۱:۳۰ صبح از محل میدان امام این شهر مسیرهای منتهی به ميدان بعثت، خيابان امام(ره)، بلوار شهيد بهشتی به سمت مصلای این شهر مملو از حضور مردم بود.

همچنین راهپيمايي روز قدس در شهرستان دلفان علاوه بر مركز شهرستان و بخش كاكاوند در مركز 10 دهستان و اكثر روستاهاي پرجمعيت اين شهرستان برگزار شد.

در شهرستان الشتر نیز راهپیمایی با حضور گسترده مردم از ساعت 12 صبح و از محل میدان امام آغاز و در مسیر خیابان امام، خیابان آیت الله بروجردی به سمت مصلای نماز جمعه برگزار شد.

پلدختریها نیز از ساعت 12 صبح با حضور در مسیرهای تعیین شده از محل میدان شهید بهشتی، خیابان شهدای هفتم تیر به سمت مسجد جامع این شهر در حمایت از ملت مظلوم فلسطین راهپیمایی کردند.

مردم شهرستان ازنا نیز با لبیک به فرمان بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی از ساعت 12 ظهر امروز از مسیر میدان شهید صادقی، میدان راه آهن به سمت مصلای نماز جمعه این شهر راهپیمایی کردند.

در شهرستان چگنی نیز راهپیمایی از ساعت 11 و 30 دقیقه صبح امروز از محل مسجد صاحب الزمان، بلوار امام به سمت خیابان ولیعصر آغاز شد و مردم با فریاد "مرگ بر اسرائیل" انزجار خود را از جنایات رژیم اشغالگر قدس اعلام کردند.

همچنین بنابر اعلام خبرنگاران مهر راهپیمایی روز جهانی قدس علاوه بر شهرها و بخشهای استان در روستاها و دهستانهای مختلف شهرستانهای استان به طور خودجوش در حال برگزاری است.