موفقیت های فلسطینیان از برکت روز قدس است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد حجازی ظهر جمعه در حاشیه حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس در جمع خبرنگاران افزود: روز قدس در حال حاضر تفاوت بسیاری را با گذشته دارد زیرا امروز در بیش از 60 کشور جهان راهپیمایی روز قدس انجام می شود.

وی تصریح کرد: عقب نشینی و شکست های استکبار از برکت نام گذاری این روز است.

معاون آماد و تحقیقات صنعتی ستاد کل نیروهای مسلح تاکید کرد: امروز روز جهانی قدس در جمهوری اسلامی ایران مطرح نیست بلکه حرکت بزرگ جهانی برای مقابله با استکبار است.

سردار حجازی یادآور شد: راهپیمایی امسال از گستردگی و وسعت بیشتری برخوردار شده و حرکتی توفنده برای نابودی آمریکا و اسرائیل است.