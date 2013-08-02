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۱۱ مرداد ۱۳۹۲، ۱۳:۳۳

سردار حجازی:

موفقیت های فلسطینیان از برکت روز قدس است

موفقیت های فلسطینیان از برکت روز قدس است

شیراز – خبرگزاری مهر: معاون آماد و تحقیقات صنعتی ستاد کل نیرو های مسلح گفت: موفقیت های امروز فلسطینیان از برکت روز قدس و شعار اسلام گرایی است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد حجازی ظهر جمعه در حاشیه حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس در جمع خبرنگاران افزود: روز قدس در حال حاضر تفاوت بسیاری را با گذشته دارد زیرا امروز در بیش از 60 کشور جهان راهپیمایی روز قدس انجام می شود.

وی تصریح کرد: عقب نشینی و شکست های استکبار از برکت نام گذاری این روز است.

معاون آماد و تحقیقات صنعتی ستاد کل نیروهای مسلح تاکید کرد: امروز روز جهانی قدس در جمهوری اسلامی ایران مطرح نیست بلکه حرکت بزرگ جهانی برای مقابله با استکبار است.

سردار حجازی یادآور شد: راهپیمایی امسال از گستردگی و وسعت بیشتری برخوردار شده و حرکتی توفنده برای نابودی آمریکا و اسرائیل است.

کد مطلب 2108359

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