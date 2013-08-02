به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدتقی اعلمی گفت: سیاست کلان دانشگاه تبریز توسعه تحصیلات تکمیلی در سایت اصلی دانشگاه است و رشته های کارشناسی و کاردانی در شهرها و واحدهای اقماری دانشگاه همچون مرند، میانه و اهر دایر می شود تا در کنار تربیت نیروی متخصص، توسعه شهرهای استان محقق می شود.

وی یاد آور شد: هم اکنون دانشگاه تبریز در 113 رشته در مقطع دکتری و نزدیک به 180 رشته در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو تربیت می کند.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز همچنین از موافقت شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ایجاد 8 رشته تحصیلی جدید در مقاطع مختلف دانشگاه تبریز خبر داد و گفت: از این تعداد دو رشته در مقطع دکتری، 5 رشته در مقطع کارشناسی ارشد و یک رشته در مقطع کارشناسی هستند.

وی تصریح کرد: در این راستا شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، با ایجاد رشته های رشته مهندسی شیمی و مهندسی کامپیوتر( هوش مصنوعی) در مقطع دکتری موافقت کرده است.

اعلمی افزود: ‌بر همین اساس همچنین شورای گسترش با ایجاد رشته های تحصیلی، اندیشه سیاسی در اسلام، تاریخ تشیع، آموزش و بهسازی منابع انسانی، مهندسی کامپیوتر( معماری کامپیوتر) و ادبیات مقاومت در مقطع کارشناسی ارشد و نیز با پذیرش دانشجو در رشته مهندسی عمران در مقطع کارشناسی در آموزشکده فنی مرند وابسته به دانشگاه تبریز موافقت کرد.