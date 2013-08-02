قدس و مسئله فلسطین می تواند محور وحدت جهان اسلام باشد

حجت الاسلام حسين ابراهيمي در حاشیه راهپیمایی روز قدس در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه وحدت جهان اسلام می تواند کلیه معادلات رژیم جنایتکار اسرائیل در خصوص مسلمانان را از بین ببرد افزود: آزادی فلسطین بدونه توجه به وحدت امکانپذیر نیست و تا مسلمان وحدت لازم پیدا نکنند فلسطین ازاد نخواهد شد.



وی با بیان اینکه مردم جمهوري اسلامي ايران، همواره نسبت به سرنوشت ديگر مسلمانان جهان دغدغه داشته و دارد افزود: ملت ايران در صحنه هاي مختلف، همدردي خود با ديگر مسلمانان جهان را نشان داده و دلسوزي خود نسبت به سرنوشت آنان را اثبات كرده است.



نماينده ولي فقيه در امور افغانستان، دغدغه مسئله فلسطین را یکی از مهم ترین مسائل حال حاضر جهان اسلام عنوان کرد و با تاکید بر لزوم توسعه فرهنگ استکبار ستیزی و تفکرات ضد صهیونیستی در جهان اسلام افزود: ملت مظلوم فلسطین در مقابل رژیم اشغالگر اسرائیل به حمایت همه جهان اسلام نیاز دارند و همه آحاد جامعه اسلامی باید در قبال آرمان آزادی قدس خود را مسئول بدنند.



حجت الاسلام ابراهيمي با یادآوری اینکه همانگونه كه پيامبر اكرم(ص) فرمود، كسي كه شب را به صبح برساند اما، در فكر مشكلات ديگر مسلمانان نباشد، مسلمانان نيست، ملت ايران نيز اين پيام را دريافت كرده و همواره براي دفاع از حقوق مسلمانان مستضعف حركت كرده اند افزود : بايد اين احساس در ميان تمام مسلمانان جهان جريان داشته باشد و هر دولت و ملت مسلماني در حد توان براي آزاد سازي فلسطين و مبارزه با صهيونيسم تلاش كند.

نماينده ولي فقيه در امور افغانستان، گفت: در صورتي كه ديگر مسلمانان حداقل در حد يك شعار به حمايت و دفاع از مردم مظلوم فلسطين بپردازند، در مقابل توطئه ها و اقدامات اسرائيل غاصب هوشيار مي شوند و مظلوميت اين ملت را درك مي كنند.

حجت الاسلام ابراهیمی وجود عناصری همانند گروههای تفکیری را در بین مسلمانان را به عنوان عامل مهم در برهم زدن وحدت عنوان کرد و افزود: تمام مسلمانان جهان بايد شرايط كنوني ملت مظلوم فلسطين را درك كنند و بدانند كه اسرائيل سفاك سرزمين آنان را اشتغال و ميليون ها نفر از اين مردم را آواره كرده است.

نماينده ولي فقيه در امور افغانستان، گروهای تفکیری همواره با فعالیت ها و رفتارهای خود در جهان اسلام تشدد و تفرقه ایجاد می کنند افزود: علمای اسلام بایدذ با فتوا و فعالیت های تبلیغاتی خود مانع از رفتاری مخرب گروههای تفکیری شوند تا جهان اسلام به دغدغه های واقعی خود برسد.

حجت سلام ابراهیمی با بیان اینکه جامعه باید به توحید و وحدت واقعی برسد افزود: این همان چیزی است که امام خمینی(ره) استارت آن را زدند و مقام معظم رهبری آن را با قاطعیت پیگیری و ادامه می دهند.

وی افزود: امام مسلمانان بايد نسبت به سرنوشت مردم مظلوم فلسطين احساس مسئوليت كنند.



نماينده ولي فقيه در امور افغانستان به حضور گسترده مردم زنجان در راهپيمايي روز قدس اشاره كرد و افزود: اين حضور لبيك به دعوت رهبر معظم انقلاب و عمل به وظيفه شرعي حمايت از مظلومان است.