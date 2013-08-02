جیمز کامرون ساخت "آواتار 4" را تایید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، در حالی که دیروز رسانههای سینمایی جهان از تلاش جاش فریدمن برای نگارش "آواتار 2" خبر دادند، جیمز کامرون هم اعلام کرد که میخواهد به قولی که ماه می سال گذشته داده بود، عمل کند و قرار است تعداد بیشتری از فیلمهای "آواتار" را بسازد. وی اعلام کرده که فیلمهای "آواتار" 2، 3 و 4 را از سال 2016 به بعد هر کدام با یک سال فاصله اکران میکند.
در حال حاضر کامرون و کمپانی قرن بیستم فاکس رسما اعلام کردهاند که علاوه بر فریدمن، نویسندههای فیلم "قیام سیاره میمون ها" یعنی ریک حافا و آماندا سیلور و نویسنده فیلم "وحشیها" یعنی شین سالرنو هم هر کدام کار نوشتن فیلمنامه را بر عهده خواهند داشت.
کامرون میگوید: ساخت دنیای آواتار تجربهای خارق العاده و بسیار جالب بود. در روند نوشتن فیلمهای جدید به این موضوع پی بردم که دنیای آواتار، داستان و شخصیتهای آن از آنچه از ابتدا فکر میکردم پیچیدهتر و غنیتر از آب درآمدهاند.
و میافزاید: همین پیچیدگی متن و شخصیتها به من ثابت کرد که برای توصیف کردن تمام چیزهایی که می خواهم بر روی صفحه نقره ای نشان دهم 2 فیلم کافی نیست به همین دلیل و برای کمک کردن به گسترش بیشتر این جهان، با خوشحالی اعلام می کنم که آماندا، ریک، شین و جاش – که همه شان نویسندگانی هستند که تحسینشان می کنم – برای تکمیل فیلمنامه های فیلم های جدید به من ملحق می شوند.
جیمز کامرون قصد دارد مانند پیتر جکسون در "ارباب حلقهها" عمل کند بیدن معنا که کار فیلمبرداری هر سه فیلم را سال آینده به طور همزمان کلید میزند و هر یک از نویسندهها به صورت جداگانه روی یکی از فیلمنامهها کار خواهد کرد.
به نظر میرسد بتوان فیلم "آواتار 2" را در ماه دسامبر سال 2016 تماشا کرد، فیلم سوم در سال 2017 و فیلم چهارم هم در سال 2018 اکران خواهد شد.
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