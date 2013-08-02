حضور مردم در راهپیمایی روز قدس نشان از پیوند مردم با رهبری دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله اسد اله ایمانی ظهر جمعه در حاشیه راهپیمایی روز جهانی قدس در جمع خبرنگاران تاکید کرد: حضور چشم گیر مردم در راهپیمایی روز قدس بازگو کننده بیزاری ملت از دشمنان اسلام است.

وی تصریح کرد: دولت آینده سیاست خارجی را در چهار چوب اسلام مد نظر قرار دهد.

امام جمعه شیراز تاکید کرد: خواسته مردم باید دنبال شود، مردمی که بعد از انقلاب تاکنون همواره همراه این نظام در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی بوده اند.

آیت الله ایمانی یادآور شد: مردم امروز آمدند و گفتند که استکبار نظام سلطه است و ما نیز رابطه ای با آنها بر قرار نمی کنیم.