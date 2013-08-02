دیوارهای حائل نشان از عقب نشینی اسرائیل است/ فلسطین نماد مقاومت مسلمانان

حجت الاسلام حسین خالق پرست در حاشیه راهپیمایی مردم کمالشهر در روز قدس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فلسطین نماد مقاومت و ایستادگی امت اسلام در برابر استکبار و ظلم است.

وی ادامه داد: دیوارهای حائل نشان داد که با وجود تمام تلاش های سران استکبار و برخی کشورهای عربی اسرائیل به اهداف و شعار از پیش تعیین شده خود نرسیده است و این انزوا روز به روز بیشتر خواهد شد.

امام جمعه کمالشهر حضور مردم را با زبان روزه در این راهپیمایی ستود و گفت: امروز نه تنها در ایران بلکه در تمامی جهان شاهد حضور مسلمانان و غیر مسلمانان در حمایت از مردم فلسطین هستیم و این امر نشان می دهد که فلسطین تنها دغدغه مسلمانان نیست.

حجت الاسلام خالق پرست تصریح کرد: مردم با تاسی به امام راحل و مقام معظم رهبری به میدان آمده اند و یک صدا فریاد آزادیخواهی و مرگ بر اسرائیل و مرگ بر امریکا سر می دهند.

مردم با تمام وجود یادگار امام را حفظ کرده اند

وی تاکید کرد: مردم امروز همان مردم سال 57 هستند که یادگار امام راحل را در روز قدس با تمام وجود حفظ کرده اند.

امام جمعه کمالشهر با بیان اینکه به زودی کلام امام مبنی بر اینکه اگر هر مسلمانی یک سطل آب به سمت اسرائیل بریزد اسرائیل را آب خواهد برد، گفت: به لطف الهی این اسرئیل غاصب به زودی نابود خواهد شد و مسلمانان در بیت المقدس نماز جمعه را به پا خواهند کرد.