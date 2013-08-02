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۱۱ مرداد ۱۳۹۲، ۱۲:۴۲

حاجی بابایی درخصوص احتمال رفتن به دانشگاه احمدی نژاد:

من خودم دانشگاه دارم/ توصیه به وزیر آموزش و پرورش دولت بعدی

من خودم دانشگاه دارم/ توصیه به وزیر آموزش و پرورش دولت بعدی

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه بعد از دولت به هر جایی که بتوانم در آنجا کار کنم می روم در توصیه ای به وزیر آموزش و پرورش دولت آینده گفت: مهمترین نکته ای که وزیر آینده باید دنبال کند نظام رتبه بندی معلمان است.

به گزارش خبرنگار مهر حمید رضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش ظهر امروز همراه با مردم تهران در راهپیمایی روز جهانی قدس شرکت کرد.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سئوال که بعد از پایان دولت به چه کاری مشغول خواهید شد گفت: هر جایی که بتوانم کار کنم می روم به قول معروف آخرش دانشگاه است.

حاج بابایی در پاسخ به این سئوال  آیا به دانشگاه احمدی نژاد می روید یا خیر گفت: من خودم دانشگاه دارم و عضو دانشگاه بوعلی سینا هستم.

وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به این سئوال که توصیه شما به وزیر آموزش و پرورش دولت آینده چیست گفت: ما تمام توانمان را به کار می گیریم تا به وزرای بعدی کمک کنیم آنها نیز باید به مردم خدمت کنند.

وی مهمترین نکته ای که وزیر آموزش و پرورش دولت آینده باید پیگیری کند را نظام رتبه بندی معلمان دانست.

کد مطلب 2108379

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