جشن رمضانیها به شهرستان بهارستان آمدند

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم شب گذشته، که با حضور نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، امام جمعه بخش گلستان، فرماندار، بخشدار، جمعی از مسئولین و همچنین جمع کثیری از مردم این شهرستان در پارک فدک سبزدشت برگزار شد ضمن اجرای برنامه های متنوع خیرین این شهرستان از بازارچه خیریه مستقر در پارک نیز اقدام به خرید و اهدا مبالغ نقدی کردند.

نماینده مردم شهرستانهای رباط کریم و بهارستان در حاشیه برگزاری این جشن در گفتگو با خبرنگاران این حرکت ابتکاری را بسیار ارزشمند یاد کرد و گفت: مهر و عطوفت ایرانی بودن در جای جای ایران اسلامی با برگزاری جشن های متنوع در شبهای ماه مبارک رمضان موج می زند تا از این طریق شهروندان به یاری همنوعان مستضعف خود بشتابند.

ابراهیم نکو بر لزوم ترویج فرهنگ عفاف و نوع دوستی و توجه به همنوع تاکید کرد و اظهار داشت: مراسم باشکوه جشن رمضان می تواند ملکم نهادینه سازی فرهنگ ایثار، انفاق، از خودگذشتگی و نمایش توانمندسازی خانواده های تحت حمایت برای مردم و مسوولان نیز به شمار آید.

وی ضمن قدردانی از عوامل کمیته امداد شهرستان بهارستان که منشاء خدمات بسیاری برای قشر محروم و مستضعف جامعه بوده تصریح کرد: خوشبختانه نهاد مقدس کمیته امداد امام(ره)که یادگار معمار کبیر انقلاب اسلامی است، منشاء خدمات بسیار زیادی در سطح کشور بوده و باید بیش از پیش مورد توجه و حمایت مسوولین واقع شود.

در بازارچه خیریه که به همت کمیته امداد امام خمینی (ره) در محوطه پارک فدک سبزدشت دایر شده بود نمایشگاهی از توانمندسازی افراد تحت پوشش و فراهم سازی زمینه اشتغال پایدار که یکی از مهمترین اهداف کمیته امداد امام خمینی (ره) بود، در معرض دید عموم قرار گرفت.