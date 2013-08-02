دشمنی ها با نظام جمهوری اسلامی هیچ تاثیری در حضور ملت ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامحسین غیب پرور ظهر جمعه در حاشیه راهپیمایی روز جهانی قدس در جمع خبرنگاران افزود: با تمامی فشارهایی که طی چند سال گذشته از جانب استکبار بر ملت ایران وارد شده مردم همچنان مثل گذشته به نظام و رهبری پیبند و مطیع هستند.

وی تصریح کرد: حضور گسترده مردم ایران در خرداد ماه و امروز نشان از ولایتمداری و بصیرت ملت است.

فرمانده سپاه فجر استان فارس تاکید کرد: امروز حضور مردم همچون سال های گذشته پرشور و بیشتر است که این حرکت ها نشان از بیزاری مسلمانان از استکبار است.

سردار غیب پرور یادآور شد: روز قدس در تمامی جهان است و مسلمانان نفرت خود را از استکبار اینگونه بیان می کنند.

وی تاکید کرد: در برخی از کشورهای مسلمان جهان نیز شاهد اتفاقاتی هستیم که امیداریم هر چه سریعتر مسلمانان جهان به خواسته های بر حق خود برسند.