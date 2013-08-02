حضور در راهپیمایی روز قدس موجب خنثی شدن توطئه استکبار در منطقه است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی که در راهپیمایی روز جهانی قدس شرکت کرده بود، در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به طرح سازش که از سوی آمریکا مطرح شده، عنوان کرد: حضور گسترده مردم در راهپیمایی و گرامیداشت روز جهانی قدس به شکست طرح سازش استکبار جهانی کمک می‌کند.

وی بر اهمیت روز جهانی قدس اشاره و بیان کرد: استکبار در صدد ایجاد اختلاف در کشورهای منطقه است تا مقاومت را شکسته و آنها را وادار به سازش با اسرائیل کند در حالیکه باید بدانند این توطئه استکبار با حضور مردم مسلمان در راهپیمایی روز قدس خنثی می‌شود.

عضو جامعه مدرسین، روز قدس را موجب وحدت بین مسلمانان عنوان و بیان کرد: رژیم صهیونیستی و استکبار نمی‌توانند با طرح سازش ملل را از حقوق خود محروم کنند.