قدس روز قدرت نمایی جهان اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ذاکر اصفهانی در سخنرانی روز قدس در میدان نمام خمینی (ره) گفت: این روز،روز دفاع از عدالت و عدالت طلبی است و از جمله پیام های این راهپیمایی این نکته است.

وی بیان داشت: از دیگر پیام های این روز، قدرت نمایی جهان اسلام در مقابله با فزون خواهی آمریکا و رژیم صهیونیست است که از بتدای انقلاب با مردم ما دشمنی ورزیده و این دشمنی ها همچنان ادامه دراد و یا موضوع تحریم ها و افزایش آن خود نمونه بارز دشمنی آمریکا است.

استاندار اصفهان گفت: این پیام ها از اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیز به شمار می رود که حاکی از این است که من و شمای مسلمان و سایر مسلمانان باید جهت دفاع از آرمان فلسطین در این روز حضور پرشور داشته باشیم.

وی همچنین بیان داشت: نگاه آرمانی مسلمانان تشکیل دولت واحد اسلامی است که از اعتبار ویژه ای برخوردار است.

ذاکر اصفهانی تصریح کرد: همواره مردم نجیب و شریف جمهوری اسلامی ایران در طول بیش از سی سال تلاش کرده اند در حدی که می توانند از مظلومین عالم و به خصوص مسلمانان و بویژه مردم فسطین حمایت کنند.

وی گفت:جمهوری اسلامی خود را موظف می داند در چهارچوب نگاه آسمانی خود از مظلومین دنیا در برابر استکبار دفاع و حمایت کند و بر اساس نظریه بنیادین امام خمینی (ره) این نگاه بنیاد نظری در دو بخش قابل توجه است.

ذاکر اصفهانی بیان داشت: بخش اول آن در نظم موجود است، نظم موجود یک نظم ظالمانه است و این نظم ظالمانه باید برچیده شود و نظم مطلوبکه بر پایه توحید و عدالت و مورد مطالبه مردم جهان پیاده شود.

وی گفت: آنچه تحت عنوان جنبش بیداری اسلامی و یا بیداری اسلامی مشاهده می شود بر چنین نظم مطلوبی اشاره دارد.

استاندار اصفهان بیان داشت: حضور مردم در چنین روزی حاکی از این موضوع است.

ذاکر اصفهانی در ادامه سخنان خود گفت: در هر صورت ما مواجه با دشمنانی هستیم که برای خود برنامه هایی را دارند و دشمنی بر علیه جهان اسلام به راه انداخته و با جمهوری اسلامی به جنگ برخواسته و امروز بحث نیل تا فرات را مطرح می کنند.

استاندار اصفهان بیان داشت: اسرائیل غاصب از نیل تا فرات را سرزمین خود می داند و بر این اعتقاد است که بر پایه آن باید جهان اسلام سرکوب شود.

ذاکر اصفهانی با اشاره به گرمای بالای هوا در اصفهان بیان داشت: قصد داشتم در این ساعات پایانی دولت که پس از آن این دولت وارد مرحله دیگری می شود گزارشی از فعالیت های دولت در اصفهان انجام دهم که از ارائه آن صرف نظر می کنم.