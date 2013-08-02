رشد 11 درصدی تولید فولاد خام در تیرماه

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر امینی با بیان این مطلب گفت: بخش دولتی و خصوصی طی تیر امسال، درمجموع یك میلیون و 301 هزار و 696 تن شمش فولادی تولید كرد، این درحالی است که میزان شمش فولاد تولید شده در مدت مشابه سال گذشته، یك میلیون و166 هزار و 629 تن بود.

رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به افزایش بیش از 5 درصدی میزان تولیدفولاد خام كشور در 4 ماهه نخست امسال، تصریح كرد: در ابتدای فروردین تاپایان تیر، 5 میلیون و 137 هزار و 875 تن شمش فولاد توسط بخش دولتی و خصوصی تولید شد اما این رقم در مدت مشابه سال گذشته، 4 میلیون و 886 هزارو 57 تن بود.

وی افزود: طی 4 ماهه نخست امسال، 5 میلیون و 638 هزار و 502 تن انواع محصولات فولادی توسط بخش خصوصی و دولتی تولید شد.



امینی با اشاره به اینكه امسال ظرفیت تولید فولاد كشور به 24 میلیون تن می رسد، خاطرنشان كرد: با بهره برداری از طرح های فولادی در حال اجرا، ظرفیت تولید فولاد خام كشور تا پایان برنامه پنجم توسعه (سال 94) به 45 میلیون تن خواهد رسید.