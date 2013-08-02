علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی با حضور در راهپیمایی روز قدس، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تحریم‌های جدید کنگره آمریکا در واکنش به روی کار آمدن دولت جدید در ایران، گفت: رفتار کنگره آمریکا مقداری متناقض است. به تازگی قرار بود که تحریم‌ها را عقب بیاندازند اما دوباره مصوبه جدیدی درباره تحریم‌های نفتی و غیره داشتند. به هر حال آمریکایی‌ها به داخل کشور نگاه می‌کنند. باید منتظر باشیم تا دولت جدید روی کار بیاید و ببینیم که چه رفتاری با آمریکا خواهد داشت.

وی افزود: البته راهپیمایی روز قدس، هیچ ارتباطی با دولت‌ها ندارد. مساله‌ای است که امام خمینی(ره) پایه‌گذاری کردند و مربوط به یکی از آرمان‌های اسلامی است. یعنی سرزمین اسلامی فلسطین از پیکر دنیای اسلام جدا شده و هر مسلمانی اعم از ایرانی، عرب، ترک و ... وظیفه دارد در راه بازگرداندن آن تلاش کند. چون ما دنیای اسلام را در واقع یک واحد مستقل می‌دانیم و مرزهای فعلی را مرزهای قراردادی تلقی می‌کنیم.

مطهری ادامه داد: در دنیا بیش از یک کشور اسلامی، وجود ندارد که شامل منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و... می‌شود. بنابراین مساله راهپیمایی روز قدس، یک مساله فراملی است که ما به عنوان وظیفه شرعی در آن شرکت می‌کنیم و ان‌شاالله در درازمدت در آزادی فلسطین موثر خواهد بود.