مردم دیار 15 خرداد حماسه آفریدند

به گزارش مهر، مردم شهرستان ورامین با حضورحماسی خود در راهپیمایی روز جهانی قدس، حمایت خود را از مردم مظلوم فلسطین اعلام کرده واعمال ننگین رژیم اشغالگر قدس را محکوم کردند.

مردم انقلابی و ولایتمدار شهرستان ورامین که با زبان روزه از ساعت‌ها قبل از آغاز راهپیمایی در مسیرهای اعلام شده حضور داشتند با سر دادن شعارهایی همچون «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل»، « پیروزی مستضعفین نزدیک است/آینده مستکبرین تاریک است»،« با اتحاد ملت فلسطین/آزاد گردد قبله مسلمین» و … ضمن اعلام انزجار از استکبار جهانی بار دیگر حمایت و پشتیبانی خود از نظام مقدس جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری را به رخ جهانیان کشیدند.

حضور خانواده معظم شهدا،جانبازان وایثارگران درکنار مسئولان صحنه های زیبایی در راهپیمایی امروز خلق نمود.



در این میان حضور نوجوانان و جوانان با چفیه و یربند وپوستر مرگ برآمریکا و مرگ بر اسراییل بر غنای راهپیمایی افزوده بود.