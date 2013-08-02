فریاد حمایت از قدس و فلسطین در پرند طنین انداز شد/ تبلور عشق به دین و ندای رهبر

به گزارش خبرنگار مهر، شهروندان روزه دار شهر جدید پرند صبح امروز و همراه با سراسر کشورمان با لبیک به ندای حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری به خیابان ها آمدند تا به استکبار جهانی و در راس آن آمریکا و رژیم صهیونیستی بگویند که فلسطین تنها نیست.

شرکت کنندگان در راهپیمایی روز قدس پرند با وجود گرمای زیاد با اشتیاقی وصف ناپذیر از ساعت 11:30 با حضور در میدان امام خمینی(ره) مبداء مسیر راهپیمایی با سر دادن شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، ای رهبر آزاده آماده ایم آماده، ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند و شعارهایی درخصوص فلسطین و قدس شریف به سمت خیابان آسمان، میدان آسمان و خیابان آفتاب حرکت کردند.

مردم روزه دار پرند با عبور از مسیر تعیین شده نهایتا در مسجد امام علی(ع) (مسجد جامع پرند) گردهم آمدند و قطعنامه پایانی در حمایت از قدس شریف و مردم فلسطین و محکوم کردن اقدامات آمریکا و اسرائیل قرائت شد.

حجت الاسلام خدیری امام جمعه پرند، سلیمان پور فرماندار رباط کریم، اعضای هیئت مدیره شرکت عمران، همتی شهردار پرند، زنگنه فرمانده سپاه رباط کریم، حجت الاسلام بابایی مدیر حوزه علمیه پرند، اعضای منتخب شورای اسلامی شهر پرند، جمعی از مدیران ومسئولان شهرستان، روحانیون، بیسجیان، دانشگاهیان، فرهنگیان،ورزشکاران، کسبه ، اقشار مختلف مردم، نیروهای نظامی و انتظامی و... در راهپیمایی امروز روز قدس شهر پرند حضور داشتند.

قدس باید از چنگ اسرائیل رهایی یابد

امام جمعه پرند در حاشیه این مراسم با تقدیر از حضور پرشور مردم روزه دار و دست اندرکاران مراسم روز قدس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از آنجایی که تاکید شده بود، مراسم باشکوه تر از همیشه برگزار شود، امروز واقعا مردم با حضور پرشور و خروش غیرقابل وصف خود یک بار دیگر لرزه بر اندام استکبار و اسرائیل انداختند و در لبیک به ندای امام و رهبری سنگ تمام گذاشتند.

حجت الاسلام خدیری با اشاره به اینکه امروز روزی است که ما اسلام و مسلمانی خود را ثابت می کنیم، گفت: رژیم جعلی اسرائیل روزی از صحنه روزگار محو و نابود می شود چرا که این اعلام جهانی بنیانگذار جمهوری اسلامی است و مطابق خواست امام راحل، قدس پاره تن اسلام بوده و متعلق به جهان اسلام است و باید از چنگ اسرائیل رهایی یابد.

امروز خروش ملت های اسلامی بنيان پوشالی رژيم اشغالگر قدس را می لرزاند

فرماندار شهرستان رباط کریم نیز که در مراسم روز قدس پرند حضور یافته بود اظهار داشت: امروز به عنوان روز جهاني قدس نام گرفته و ایران اسلامی و امت اسلام در این روز از اسلام و ملتهاي مظلوم دنيا بخصوص فلسطن دفاع کرده و انزجار خود را از صیهونیست ها و مستکبران نشان می دهند.

بیژن سلیمان پور در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: قدس شریف متعلق به دنياي اسلام است و امروز به عنوان یک روز جهاني، فرصتي براي دفاع از حقوق مسلمانان مظلوم فلسطين و جهان اسلام است .

وی حضور مردم را لبیک به ندای امام و رهبری دانست و ضمن تقدیر از حضور همیشه و بموقع آنها گفت: امروز دوباره و در روز قدس حماسه سیاسی به شکلی دیگر از سوی ملت ایران تجلی پیدا کرد.

فرماندار شهرستان رباط کریم افزود: امروز خروش ملت های اسلامی بنيان پوشالی رژيم اشغالگر قدس را می لرزاند و حقارت اين رژيم جعلی را مقابل كوه استوار و با عظمت مسلمانان جهان نمايان می كند.

وی گفت: حضور پرشور مردم روزه دار انقلابی و ولايت مدار شهرستان رباط کریم در راهپيمايی عظيم روز قدس مرهمی بر دردها و آلام ملت مظلوم و ستم ديده فلسطين و گامی بلند در جهت خنثی سازی توطئه های اخير و رهايی كامل قدس شريف از چنگال اشغالگران صهيونيست خواهد بود.

حضور مردم نشانه عشق به دین، رهبری و وطن است

فرمانده سپاه رباط کریم نیز در حاشیه مراسم امروز در گفتگو با خبرنگار مهر، این حضور پرشور مردم را عشق به دین، رهبری و وطن دانست و اظهار داشت: مردم نشان دادند که هنوز هم پای آرمان های انقلاب هستند و تا این انقلاب هست فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل هم هست.

زنگنه گفت: مردم امروز ثابت کردند که کلام امام راحل برای همیشه زنده است و روز قدس یادگار امام (ره) بوده و پویایی و ولایتمداری مردم زنده است.

این مسئول با تاکید بر اینکه باید از این مردم همیشه در صحنه تقدیر و تشکر کرد، افزود:بیداری اسلامی امروز نشات گرفته از انقلاب اسلامی ایران است.

امروز مشت محکمی بر دهان آمریکا و اسرائیل زده شد

شهردار پرند هم گفت: در روز قدس و همراه با جهان اسلام آمده ایم تا فریاد حمایت از ملت مظلوم فلسطین سر دهیم و بگوییم که قدس و فلسطین تنها نیستند.

فتحعلی همتی در حاشه مراسم امروز در گفتگو با خبرنگار مهر با تشکر از حضور پرشور مردم اظهار داشت: حضور امروز پاسخ به ندای رهبری است که اینروز را گرامی داشته و در صحنه حضور یافته اند.

وی افزود: قدس قبله گاه اول مسلمانان است و در این روز همراه با مسلمانان سراسر جهان به ندای رهبرمان پاسخ گفته ایم و مشت محکمی بر دهان استکبار، آمریکا و رژیم صهیونیستی زده می شود.