راهپیمایی روز قدس سند استکبار ستیزی ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عرب عامری ظهر امروز در حاشیه مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور پرشور مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس اظهار داشت: شاید برخی تصور می کردند به دلیل گرمای بالای هوا امسال از شکوه راهپیمایی روز قدس کاسته شود اما مشاهده می کنیم که مردم و ملت ایران بار دیگر نشان دادند برای دفاع از آرمانهای خود تمام سختی ها را تحمل خواهند کرد.



وی افزود: راهپیمایی روز قدس این پیام را به اقصی نقاط جهان مخابره کرد که بیت المقدس ومبارزان فلسطینی تنها نیستند و ملت مسلمانان ایران تا آزادی کامل قدس شریف در کنار گروههای مقاومت خواهد بود.



عرب عامری عنوان کرد: امروز راهپیمایی روز قدس فقط متعلق به ایران و ملت بصیر و شجاع آن نیست، امروز شاهد هستیم علاوه بر کشورهای اسلامی در بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی نیز به سیاستهای آمریکا و غرب در قبال فلسطین اعتراض می شود.



وی به حضور فرهنگیان و دانش آموزان در راهپیمایی امروز اشاره و اضافه کرد: فرهنگیان و دانش آموزان با حضور پرشور خود در راهپیمایی روز جهانی قدس بار دیگر نشان دادند که همواره در کنار نظام و ارزشهای آن قرار دارند و لحظه ای در این امر تردید به خود راه نمی دهد.

