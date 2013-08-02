فریاد مرگ بر اسرائیل در شهرهای آبادان و خرمشهر طنین انداز شد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز و در آخرین جمعه از ماه رمضان مردم ولایتمدار شهرهای آبادان وخرمشهر همنوا با سایر مردم کشورمان در راهپیمایی روز قدس شرکت کردند و فریاد مظلومیت مردم فلسطین را سر دادند.



مردم شهرهای آبادان و خرمشهر در حالی که دست نوشته هایی حاوی شعارهای ضد استکباری و استعماری صهیونیستی را حمل می کردند با مشتهایی گره کرده خواهان پایان یافتن یاوه گویها و جنایات رژیم غاصب اسرائیل در سرزمین فلسطین شدند.



آنان با سر دادن شعارهایی همچون «وحدت ما باعثِ شکست دشمن بُوَد / همبستگی، موجبِ عزّتِ میهن بُوَد» ، «شکوه ایمان ما، ولایت فقیه است / سلسله جُنبان ما، ولایت فقیه است» ، «قدس مقدّس قبله مسلمین / بُوَد اسیر پنجه مشرکین» ، «شد آخرین جمعه ماه خدا / روز شکستِ قطعی آمریکا» ، «امروز روز قدس و روز دین است / تَجلّی قدرت مسلمین است»، «قدس دلِ تپنده زمین است / حُرمتِ مرز و بومِ مسلمین است» و «امروز روز شادی ملّت‌هاست / پایان سلطه ابرقدرت‌هاست» بر زنده نگه داشتن دوباره نام امام راحل(ره) در آخرین ماه صیام تاکید کردند و خواهان پایان اشغالگریهای اسرائیل شدند.



امروزمرد و زن، پیر و جوان آبادانی و خرمشهری که هشت سال پایداری و مقاومت را در کارنامه زرین خود دارند با شرکت در راهپیمایی روز قدس با آرمان های امام راحل (ره) در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و نامگذاری روز قدس تجدید پیمان کردند و اعلام داشتند که حمایت از مقاومت همچنان ادامه دارد.



مسیر مسجد حضرت امیرالمومنین (ع) تا مصلی نماز جمعه در آبادان و میدان مقاومت تا مسجد جامع در خرمشهر مملو از مردمانی بود که در تداوم و ظهور و بروز نامگذاری امسال به عنوان سال حماسه سیاسی در راهپیمایی شرکت کردند و دست به خلق حماسه بزرگ دیگری زدند.

