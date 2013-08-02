راهپیمایی پر شور روز قدس زمینه ساز شکست استکبار است

عزیز اکبریان با پرشور خواندن مراسم راهپیمایی روز قدس در سراسر استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز هدف نهایی دشمن ایران اسلامی بوده و نه سوریه و تهدیدها و تحریم ها و توطئه چینی ها علیه ایران گواه این مدعاست، بنابراین باید با بصیرت و آگاهی حضور در صحنه خود را تقویت کرده و به جهانیان ثابت کنیم که ملت ایران ثابت قدم تر از هر روز دیگری در میدان رزم با توطئه های دشمن حضور دارند.

وی افزود: لزوم حضور در راهپیمائی روز قدس، حمایت از مردم فلسطین و تلاش برای آزادی قدس باید برای نسل امروز تبیین شود.

اکبریان یادآور شد: مدعیان قدرت از روحیه ضدصهیونیسم مردم منطقه به خروش آمده و عجز و ناتوانی آنها در برابر اتحاد و وحدت مسلمانان مشهود و ملموس است.





نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی گفت: حضور با شکوه مردم استان البرز در راهپیمایی روز قدس نشان دهنده وحدت مسلمانان در جای جای جهان است که با این حضور حماسی خود شور و شعور را به هم آمیختند.



اکبریان افزود: مردم انقلابی همواره در صحنه های سیاسی و عبادی حضوری گرم و پرشکوه داشته و در تجدید میعاد با رهبر، آرمان های امام و شهدا و جانبازان همیشه پیشقدم و ثابت قدم بوده و خواهند بود.



وی با اشاره به اهمیت برپایی راهپیمایی روز قدس از این مهم به عنوان رویدادی سیاسی اجتماعی مهم در جهان اسلام یاد کرد.