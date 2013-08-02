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۱۱ مرداد ۱۳۹۲، ۱۳:۴۸

اکبریان در گفتگو با مهر:

راهپیمایی پر شور روز قدس زمینه ساز شکست استکبار است

راهپیمایی پر شور روز قدس زمینه ساز شکست استکبار است

کرج - خبرگزاری مهر: نماینده مردم کرج در مجلس گفت: راهپیمایی پرشور روز قدس زمینه ساز شکست استکبار است و مردم استان البرز امروز مشت محکمی بر دهان استکبار زدند.

عزیز اکبریان با پرشور خواندن مراسم راهپیمایی روز قدس در سراسر استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز هدف نهایی دشمن ایران اسلامی بوده و نه سوریه و تهدیدها و تحریم ها و توطئه چینی ها علیه ایران گواه این مدعاست، بنابراین باید با بصیرت و آگاهی حضور در صحنه خود را تقویت کرده و به جهانیان ثابت کنیم که ملت ایران ثابت قدم تر از هر روز دیگری در میدان رزم با توطئه های دشمن حضور دارند.

وی افزود: لزوم حضور در راهپیمائی روز قدس، حمایت از مردم فلسطین و تلاش برای آزادی قدس باید برای نسل امروز تبیین شود.

اکبریان یادآور شد: مدعیان قدرت از روحیه ضدصهیونیسم مردم منطقه به خروش آمده و عجز و ناتوانی آنها در برابر اتحاد و وحدت مسلمانان مشهود و ملموس است.


 

نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی گفت: حضور با شکوه مردم استان البرز در راهپیمایی روز قدس نشان دهنده وحدت مسلمانان در جای جای جهان است که با این حضور حماسی خود شور و شعور را به هم آمیختند.

اکبریان افزود: مردم انقلابی  همواره در صحنه های سیاسی و عبادی حضوری گرم و پرشکوه داشته و در تجدید میعاد با رهبر، آرمان های امام و شهدا و جانبازان همیشه پیشقدم و ثابت قدم بوده و خواهند بود.

وی با اشاره به اهمیت برپایی راهپیمایی روز قدس از این مهم به عنوان رویدادی سیاسی اجتماعی مهم در جهان اسلام یاد کرد.

کد مطلب 2108418

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