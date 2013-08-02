دشمن می خواهد به نفع منافع سیاسی خود دنیا را مصادره کند/ تمام جریانات سیاسی وفادار به انقلاب زیر چتر نظام حرکت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسن ابوترابی فرد ظهر جمعه در جمع راهپیمایان روز قدس اظهارکرد: مردم وقتی در میدان جنگ با دشمنان قرار می گیرید مبادا صبر شما از صبر دشمن کمتر باشد.

نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی افزود: مبادا در مقابل آنها سستی کنید، راه غلبه بر دشمن شناخت دشمن و ایستادگی در کنار حق در مقابل دشمن است.

حجت الاسلام ابوترابی فرد گفت: این شیاطین در قلب دنیای اسلام قبله اول مسلمین را که سرزمین یک ملت بود مورد تهاجم قرار دادند، دشمنان تا آنجا که قدرت داشته باشند برای اهداف نامشروع خود به هر چیزی رجوع می برند و حتی هویت یک ملت را نابود می کنند.

وی اظهار کرد: در ادبیات سیاسی آمریکا نظام هسته ای برای مبارزه با آزادیخواهان معنا دارد نه برای دفاع از خودشان،

نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اگر می خواهید بر دشمن پیروز شوید باید صبر و ایستادگی کنید دشمن می خواهد به نفع منافع سیاسی خود دنیا را مصادره کند، آمریکا برای رسیدن به اهداف نامشروع خود از اسرائیل حمایت می کند و در کارنامه رژیم صهیونیستی احترام به مقررات بین المللی هم وجود ندارد و با زیر پا گذاشتن تمام مقررات در حال گسترش شهرک های خود در قدس هستند.

حجت الاسلام ابوترابی فرد تصریح کرد: راه پیروزی اسلام در قرآن با واژه از الصابرون معنا شده است رهبر انقلاب در همین صحن بارها و بارها فرمودند: امت اسلام، استکبار جهانی از خواسته های نامشروع خود تنها با با صبر و استقامت شما عقب می نشیند.

وی گفت: در غزه مسلمانان ایستادند و رژیم صهیونیست را مجبور به عقب نشینی کردند مقاومت در لبنان خط رژیم صهیونیستی را شکست، در حالیکه جنگ 33 روزه در لبنان، حسن نصرالله واژه قدرت اسلام و رهبری نظام لبنان را مظهر وحدت اسلامی کردند.

نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی افزود: لبنان با الهام از انقلاب اسلامی مظهر وحدت و ایستادگی در مقابل دشمنان است، مسیحیان لبنان به آرمان توحیدی اعتقاد دارند در کنار مقاومت اسلامی همراه با مسلمانان طعم تلخ شکست را در ذائقه رژیم صهیونیست و آمریکا قرار دادند.

حجت الاسلام ابوترابی فرد اظهار کرد: مسلمانان لبنان مقاومتشان را با الهام از مقاومت ایران در 8 سال دفاع مقدس آموختند، شما ملت ایران مفسر آیه الصابرون هستید و نشان دادید که در مقابل تهاجم بیگانگان اهل صبر هستید، نشان دادید که در کنار رهبر انقلاب راه خود را شناخته و ایستاده اید باید مقابل زیاده خواهی زیاده خواهان با الهام از اسلام و آیه ایستاد.

وی افزود: شما آیه الصابرون را در صحنه سیاسی تعریف کرده اید معنای دیگر االصابرون یعنی امت اسلام با هم و در کنار هم در مقابل دشمن بیاستند و زنان و مردان مسلمان باید با هم به ریسمان الهی چنگ بزنند.

نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی بیان کرد: انقلاب اسلامی امروز پیام آور وحدت است، روز قدس هم پیام آور وحدت برای امت اسلام است، چون تمام امت اسلام کنار هم دست در دست هم مقابل کفر آمریکا و صهیونیست ایستادند.

حجت الاسلام ابوترابی فرد گفت: پیام انقلاب اسلامی برای دنیا وحدت است، روز قدس هم پیام آور وحدت اسلام در سراسر دنیا است، رهبر انقلاب فرمودند هر صدایی از هر حلقومی درآید و بذر اختلاف بین مسلمانان بپاشد صدای کفر است.

وی تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی با حضور نمایندگان از ادیان اسلامی و توحیدی در کنار هم و تمام ملت ایران با هر گویش و گرایش دینی و مذهبی نماد وحدت ملی و انسجام اسلامی است.

نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی گفت: دشمن این وحدت را نشان هدف قرار داده است، روز قدس نماد الصابرون است و باید در کنار هم در مقابل دشمن ایستاد.

حجت الاسلام ابوترابی فرد اظهار کرد: امام خمینی احیا گر اسلام ناب محمدی و مسیر حرکت را مشخص کرده است، تمام جریانات سیاسی وفادار به امام و انقلاب باید در کنار هم در زیر چتر رهبر نظام به سوی اهداف والا و بزرگ حرکت کنند.

وی گفت: همه ارگانها با هم و زیر چتر ولی فقیه و رهبری برآمده از ایمان در مسیر عزت و اقتدار اسلام حرکت کنند.