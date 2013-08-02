به گزارش خبرگزاری مهر محسن رضوانی، سرپرست فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو گفت: میزبانی مسابقات واترپلوی باشگاه‌های آسیا را به دست آوردیم. در حدود آذر ماه این مسابقات را در تهران برگزار خواهیم کرد. در نظر داریم تا از بهترین مربیان شنا، شیرجه و واترپلو دعوت کنیم تا در ایران بهترین کلینیک‌های تخصصی را برگزار کنند. در شهریور ماه یک جلسه در آلمان برگزار می شود که قرار است درباره تصویب قوانین جدید بحث کنند که ما نیز در آن برنامه حضور پررنگی خواهیم داشت.

سرپرست فدراسیون شنا با تاکید بر لزوم بهره مندی از تکنولوژی روز در استخرهای ایران خاطرنشان کرد: از نظر سخت افزاری امکانات خوبی داریم اما باید استخرهای خود را به تکنولوژی‌های روز جهان مجهز کنیم. در حال رایزنی با اسپانسرهای فدراسیون جهانی هستم تا دستگاه های مجهز داوری شنا و شیرجه را وارد ایران کنیم.