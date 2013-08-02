گرمای حضور مردم گرمای تابستان را ذوب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت کنندگان در راهپیمایی روز جهانی قدس در شهرستانهای استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر از موج حضور ملت ایران در راهپیمایی امروز تجلیل کردند.

مردم شهریار حماسه ای جاودان خلق کردند



شهروند شهریاری که با چفیه و پرچم فلسطین در راهپیمایی امروز شرکت داشت، با اشاره به حضور پررنگ مردم شهریار در راهپیمایی روز جهانی قدس به مهر گفت: :حقیقتا مردم شهریار امروز حماسه ای جاودان وماندگار را خلق نمودند و باوجود روزه داری و گرمای بالای هوا اینچنین باشور ونشاط در راهپیمایی شرکت کردند.

اعلام انزجار رباط کریمیها نسبت به اقدامات اسرائیل



جوان رباط کریمی که باشور و حرارت خاصی علیه اسراییل شعار می داد، اعلام کرد: وقتی انسان جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و فلسطین را مشاهده می کند و اشک مظلومیت را در دیدگان کودکان فلسطینی نظاره گر می شود، اوج تنفر از اسراییل را دل خود احساس می کند، امروز کمترین وظیفه ای که بر دوش ما قرار داشت و باید انجام می دادیم حضور در راهپیمایی روز قدس بود.

زنان پاکدشتی با اقتدا به حضرت زینب(س) در راهپیمایی شرکت کردند



زن پاکدشتی که با سربند یازهرا در راهپیمایی شرکت کرده بود ،اظهار داشت: ما همیشه و در همه حال پشتیبان ملت مقاوم و سلحشور فلسطین هستیم و لحظه ای جبهه مقاومت را تنها نخواهیم گذاشت، من به تمام زنان فلسطینی توصیه می کنم تا با اقتدا به حضرت زینب سلام الله علیها زمینه پیروزی ملتهای مسلمان بر اسراییل غاصب فراهم آورند.

مردم ورامین همواره در کنار مظلومان بوده و هستند

شهروند ورامینی که با آدمک سران اسراییل در راهپیمایی شعار می داد، افزود: مردم ورامین همواره در کنار مظلومان بوده و هستند و هیچگاه از مواضع اصولی خود عقب نشینی نکرده و نخواهند کرد واین سخن را در 15خرداد 1342 و 9 دی 1388ثابت کردند، فلسطین در شرائط حساسی به سر می برد و به فرموده مقام معظم رهبری اکنون منطقه در یک پیچ تارخی قرار دارد، امروز همه ما وظیفه داریم تا زمینه پیروزی جبهه حق بر کفر و شرک را فراهم کنیم.

نوجوانان دماوندی شعار مرگ بر اسرائیل را سر دادند



نوجوان دماوندی نیز که پوستر مرگ بر اسراییل را بالای سر خود گرفته بود با اشاره به حضور مردم در راهپیمایی روز قدس عنوان کرد: راهپیمایی روز قدس نشان داد که مردم به سخن رهبر انقلاب و مسئولین نظام توجه دارند و حضور در راهپیمایی امروز تجدید عهدی دوباره با آرمانهای امام راحل بود.

پیرمردان دماوندی همپای دیگر راهپیمایان ندای آزادی خواهی سر دادند



پیرمرد فیروزکوهی نیز بیان داشت: باتوجه به کسالت و بیماری که دارم اما حضور در راهپیمایی امروز را واجب می دانستم و با حضور خود این پیام را به مردم فلسطین میدهم که فلسطین تنها نیست و تمام آزادیخواهان جهان در کنار آن خواهد بود.

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محمدرضا حیدری