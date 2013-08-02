ملت ایران آماده دفاع همه جانبه از نظام اسلامی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محی الدین طاهری ظهر جمعه در حاشیه راهپیمایی روز قدس در جمع خبرنگاران تصریح کرد: حضور ملت ایران در راهپیمایی روز قدس بحث جدید و تازه ای نیست زیرا همیشه ملت برای دفاع از آرمانها حاضر هستند.

وی یادآور شد: طی 34 سال گذشته ملت ایران همواره در تمامی صحنه ها حضوردارند و امروز نیز شاهد هستیم که با این حرکت نفرت خود را از استکبار اعلام کرده اند.

رئیس نهاد نمایندگی ولی فقیه در استان فارس تاکید کرد: ملت مسلمان ایران در تمامی صحنه های انقلاب حضور داشته و خواهند داشت تا زمانیکه امام عصر(عج) ظهور کند.

مردم شیراز آماده دفاع از آرمانها هستند

در ادامه نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: مردم مثل سالهای قبل پرشور و نشاط در راهپیمایی روز قدس شرکت کرده اند.

ضرغام صادقی افزود: این حضور به معنی آمادگی برای اجرایی کردن تمامی فرامین رهبری است.

نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: دشمنان باید بدانند که مسلمانان هیچگاه دست از حمایت مردم مظلوم فلسطین بر نخواهند داشت.