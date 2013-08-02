مردم قرچک فریاد استکبار ستیزی سر دادند

به گزارش خبرنگار مهر، مردم مومن و ولایتمدار قرچک،ضمن اعلام همبستگی با ملت مظلوم فلسطین و سایر ملل اسلامی، بار دیگر خواسته به حق خود در باز پس‌گیری قبله اول مسلمانان را به گوش سران این رژیم جعلی و حامیان مستکبر آن رسانده و وحدت و یکپارچگی خود را به رخ بدخواهان و منافقان کشاندند.



راهپیمایان با در دست داشتن تصاویر و نوشته‌هایی از فرمایشات امام راحل(ره) و رهبر معظم انقلاب درباره فلسطین و قدس و اهمیت آزادسازی آن برای جهان اسلام، بر تحقق این امر مهم تاکید کردند.



مردم همیشه در صحنه قرچک بار دیگر حضور بی‌مانند خود در راهپیمایی روز قدس و دفاع از مردم ستم دیده فلسطین را به جهانیان نشان دادند.



در طول مسیر راهپیمایی، ایستگاه‌های مختلف فرهنگی به چشم می‌خورد و ایستگاه‌های اورژانس، هلال احمر و آتش نشانی نیز فعال بودند.



در انتها دکتر سید حسین نقوی نماینده مردم ورامین، قرچک و پیشوا در مجلس شورای اسلامی در سخنرانی خود در جمع راهپیمایان بر روز قدس را یادگار ارزشمند امام راحل دانست.