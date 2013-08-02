شركت باور نكردني مردم يزد در راهپيمايي روز قدس/ گرماي 45 درجه مانع حضور نشد

به گزارش خبرنگار مهر، مردم يزد امروز اوج همبستگي، همدلي و حمايت خود از مردم مظلوم فلسطين را به نمايش گذاشتند و با زبان روزه و در گرماي شديد هوا و درست در ساعات اوج گرما به خيابانها آمدند تا حماسه اي ديگر خلق كنند و در اين حماسه، حمايت خود از مردم فلسطين و خشم و انزجارشان از رژيم غاصب صهيونيستي را به نمايش بگذارند.

گرماي هوا به حدي بود كه دستگاه‌هاي آبپاش بزرگ به ميان جمعيت آمده بود تا شايد اندكي از آثار گرما و تابش شديد نور خورشيد بكاهد.

مردم روزه دار يزد با نشاطي وصف ناپذير در اين راهپيمايي شركت داشتند و روزه داري و گرما، كوچكترين تاثيري بر مشتهاي گره كرده آنها نداشت.

جمعيتي كه كل خيابان قيام را زير پا داشت، امروز با سر دادن شعار "مرگ بر اسرائيل" و "مرگ بر آمريكا" لرزه بر اندام كفر انداخت.

پلاكاردهاي رنگي در ميان جمعيت نشان از حضور قشرهاي مختلف مردم در اين راهپيمايي داشت، دانش ‌آموزان مدارس مختلف، طلاب حوزه هاي علميه، اصناف و بازاريان، زنان بسيجي و اقشار مختلف مردم يزد در اين راهپيمايي حضور داشتند.

حضور زرتشتيان و مجمع شيعيان افغانستان در يزد نيز در اين راهپيمايي چشمگير بود.

در اجتماع پرشور امروز مردم يزد، ده‌ها پرچم آمريكا و اسرائيل به آتش كشيده شد.

حضور قشر جوان و نوجوان در راهپيمايي امروز مثال زدني بود و مسئولان نيز در ميان مردم در اين راهپيمايي حضوري پرشور داشتند.

پرچم چندصد متري ايران اسلامي نيز بر روي دستان جمعيت در حركت بود و عكس هايي از جنايات اشغالگران قدس نيز بر دستان كودكان و نوجوانان به چشم مي خورد.

شعار عليه رژيم صهيونيستي، حمايت از مردم فلسطين و دعا براي آزادسازي قدس شريف و پيروزي مسلمانان جهان در موج مبارزاتي كه به راه افتاده دائم از بلندگوهايي تعبيه شده در مسير راه پيمايي به گوش مي خورد و مردم نيز با شعف و هيجان، مجريان راهپيمايي را همراهي مي كردند.

جمعيت عظيم نمازگزاران يزد هم اكنون در مسجد ملا اسماعيل مستقر است و تا لحظاتي ديگر، خطبه هاي نمازجمه يزد آغاز مي شود.

نظير اين مراسم در شهرستانهاي ابركوه، اردكان، بافق، بهاباد، تفت، خاتم، صدوق، مهريز، ميبد و شهرهاي زارچ، شاهديه، حميديا، نير، هرات، مروست، مهردشت و .... در حال برگزاري است.