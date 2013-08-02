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۱۱ مرداد ۱۳۹۲، ۱۳:۵۷

کسائیان :

ایران سرآغاز حمایت از مردم فلسطین در جهان / حضور مردم ستودنی است

ایران سرآغاز حمایت از مردم فلسطین در جهان / حضور مردم ستودنی است

نظرآباد – خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان نظرآباد و سرپرست شهرستان فردیس گفت: مردم ایران به واسطه هوشمندی امام خمینی (ره) سرآغاز حضور مردم در سراسر جهان در حمایت از مردم فلسطین هستند.

سید ابراهیم کسائیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خوشبختانه تدبیر هوشمندانه امام در اعلام روز جهانی قدس سال به سال قوت بیشتری به خود می گیرد و گستره آن نیز بزرگتر می شود.

وی ادامه داد : مردم ایران که خود سر خط حمایت از مردم مظلوم فلسطین هستند امروز با شور وصف ناشدنی و با وجود گرمی هوا به خیابان ها آمدند که باید از حضورشان قدردانی کرد.

فرماندار شهرستان نظرآباد و سرپرست شهرستان فردیس گفت: در نظرآباد هم مردم ولایت مدار به حضور گسترده شان نشان دادند که پشتیبان ولایت و رهرو راه امام خمینی (ره) هستند و تا پیروزی نهایی قدس از مردم مظلومش حمایت خواهند کرد.

کسائیان تاکید کرد: مردم مسلمان جهان امروز بیش از پیش نیاز به همدلی و اتحاد دارند و امید است اتحاد کنونی آنان ادامه داشته و روز به روز قوت بیشتری بگیرد.

وی گفت: مردم شریف ایران بار دیگر با حضور خود تیری به قلب دشمن زدند و تمام نفشه های آنان را بر هم زدند.

کد مطلب 2108436

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