ایران سرآغاز حمایت از مردم فلسطین در جهان / حضور مردم ستودنی است

سید ابراهیم کسائیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خوشبختانه تدبیر هوشمندانه امام در اعلام روز جهانی قدس سال به سال قوت بیشتری به خود می گیرد و گستره آن نیز بزرگتر می شود.

وی ادامه داد : مردم ایران که خود سر خط حمایت از مردم مظلوم فلسطین هستند امروز با شور وصف ناشدنی و با وجود گرمی هوا به خیابان ها آمدند که باید از حضورشان قدردانی کرد.

فرماندار شهرستان نظرآباد و سرپرست شهرستان فردیس گفت: در نظرآباد هم مردم ولایت مدار به حضور گسترده شان نشان دادند که پشتیبان ولایت و رهرو راه امام خمینی (ره) هستند و تا پیروزی نهایی قدس از مردم مظلومش حمایت خواهند کرد.

کسائیان تاکید کرد: مردم مسلمان جهان امروز بیش از پیش نیاز به همدلی و اتحاد دارند و امید است اتحاد کنونی آنان ادامه داشته و روز به روز قوت بیشتری بگیرد.

وی گفت: مردم شریف ایران بار دیگر با حضور خود تیری به قلب دشمن زدند و تمام نفشه های آنان را بر هم زدند.