به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی‌اکبر ناطق‌نوری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس سابق مجلس شورای اسلامی با حضور در راهپیمایی روز قدس در جمع خبرنگاران حاضر شد و به سوالات آنها پاسخ گفت.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اهمیت روز جهانی قدس گفت: انگیزه امام راحلمان در معرفی و نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به نام روز جهانی قدس با الهام از مراسم تاسوعا و عاشورای حسینی بود.

وی افزود: هزاران سال از روز عاشورا می‌گذرد اما بزرگداشت آن روز و تجلیل از مظلومان و دفاع از ستمدیدگان و اظهار تنفر از ظالمان همچنان وجود دارد و در تاریخ فراموش نمی‌شود لذا روز قدس را امام خمینی (ره) از عاشورا الهام گرفت و این روز را بنیانگذاری کردند تا در چنین روزی به عنوان اقدامی کوچک از صهیونیست‌های متجاوز و حامیانش ابراز تنفر کنیم و از ستمدیدگان تاریخ به خصوص ملت مظلوم فلسطین حمایت کنیم.

ناطق نوری اضافه کرد: امروز در بسیاری از کشورهای جهان مراسم روز قدس برگزار می‌شود و انشاءالله که با اتحاد اسلامی این غده سرطانی نابود شود.

وی با اظهار امیدواری از اینکه با زنده نگه‌داشتن روز جهانی قدس موجی برای پاک شدن غده سرطانی به نام رژیم صهیونستی اسرائیل ایجاد شده و این موج عینیت پیدا کند، بیان کرد: از ملت بزرگ ایران تشکر کنیم که همیشه با زبان روزه و به خصوص امسال و در فصل گرما به ندای امام (ره) و مقام معظم رهبری پاسخ مثبت داده و می‌دهند و در راهپیمایی روز قدس شرکت می‌کنند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وی شخصیت رئیس جمهور منتخب را چگونه می بیند، گفت: آقای روحانی را همه می‌شناسند که یک روحانی روشن و متعهد است و چهره ناشناخته‌ای نیست. وی در طول سالیان گذشته انواع و اقسام مسئولت‌ها را داشته است و خدا را شکر موفق هم بوده است. به نظر من وی کار براساس قانون اساسی و قوانین کشور را می‌تواند عینیت ببخشد.

ناطق نوری در مورد اینکه آیا حجه‌الاسلام روحانی می‌تواند در کاستن تحریم‌ها نقش بازی کند، توضیح داد: ما همیشه از حق خود دفاع کرده‌ایم و می‌کنیم و آقای روحانی همانطور که خودش اعلام کرده است با تدبیر و اعتدال کارها را پیش خواهد برد و ما نیز همانطور باید بر اساس تدبیر و عقل پیش برویم.

وی در پایان از همه گروه‌ها و مردم خواست که از آقای روحانی حمایت کنند تا وی بتواند مشکلات کشور را حل کند و گمانه‌زنی و نظر دادن در مورد کابینه‌ای که هنوز معرفی نشده است را نادرست دانست.