امروز مسئله فلسطین موضوع اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، مولوی اسحاق مدنی ظهر جمعه در جمع راهپیمایان روز قدس اظهار کرد: امروز مسلئه فلسطین یک مسئله عربی نیست بلکه یک مسله اسلامی و قرآنی است و همه باید از آن حمایت کنیم.

مشاور مقام معظم رهبری در امور اهل سنت افزود: این حق نظام جمهوری اسلامی ایران است که برای آزادی قدس شریف تلاش کند زیرا بیت المقدس مرکز انبیاء خداوند است که در آنجا دفن شده اند.

مولوی اسحاق مدنی گفت: مسئله فلسطین مسلئه چند متر زمین نیست بلکه مسلئه پایمال شدن خون هزاران شهید مظلوم فلسطین است و باید حق مردم مظلوم فلسطین گرفته شود.

وی بیان کرد: امروز جهان اسلام در یک مقطع خطرناک قرار داد و دشمنان اسلام نمی خواهند که کشورهای اسلامی متحد و یکپارچه باشند.

مشاور مقام معظم رهبری در امور اهل سنت افزود: امروز هر مسئله که به اسلام وابسته باید از آن پشتیبانی شود و فلسطین از مسایل اسلام است که باید از آن حمایت شود.

در این مراسم غلامرضا اسدالهی، نماینده مردم تایباد، تربت جام و باخرز در مجلس شورای اسلامی افزود: از زمانی که نطفه اسرائیل شکل گرفت مسلمانان مورد ظلم و ستم قرار گرفتند.

نماینده مردم تایباد، تربت جام و باخرز در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ما مسلمانان وظیفه داریم از ملت مظلوم و ستمدیده فلسطین حمایت کنیم و انشالله با وحدت، اتحاد و یکپارچگی و با کنار گذاشتن اختلافات برنامه های دشمنان اسلام را خنثی کنیم.