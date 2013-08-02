به گزارش خبرگزاری مهر، در رده‌بندی جدید منتشر شده از سوی فدراسیون بین‌المللی تنیس روی میز (ITTF) که مربوط به هشتمین ماه میلادی (آگوست)، است، امتیازات مسابقات قهرمانی آسیا (بوسان کره‌جنوبی) در رده‌بندی بازیکنان آسیایی تاثیر گذار بوده است. بر این اساس و در بخش مردان نوشاد عالمیان نفر اول ایران در رد‌ بندی بازیکنان جهان به خاطر عملکرد ضعیفی که در مسابقات قهرمانی آسیا داشت، با یک پله سقوط در رده 48 جهان قرار گرفت. این در حالی است که نیما عالمیان به خاطر عملکرد خوب در این رقابت‌ها با صعود 22 پله‌ای در مکان 269 قرار گرفت.

محمدرضا اخلاق پسند، کاپیتان تیم ملی با 4 پله سقوط در مکان 308 جهان قرار گرفت. حمیدرضا طاهرخانی هم با سقوط 27 پله‌ای در رده 652 جهان ایستاد. علاوه بر این چهار بازیکن ایرانی که در مسابقات قهرمانی آسیا حضور داشتند، یگر بازیکنان کشورمان هم در رده بندی منتشر شده با سقوطی تا بالای 30 پله صاحب جایگاهی جدید شدند. در بخش مردان رنکینگ فدراسیون جهانی تنیس روی میز 1722 نفر از سراسر جهان حضور دارند .

رنکینگ بانوان

در رده‌بندی جدید فدراسیون جهانی تنیس روی میز و در بخش بانوان ندا شهسواری بازیکن المپیکی کشورمان و نفر اول ایران در رنکینگ زنان جهان با سه پله صعود در مکان 458 قرار گرفت. در مقابل محجوبه عمرانی 16 پله سقوط کرد تا رتبه 533 را به خود اختصاص دهد. مریم صامت با صعود 35 پله‌ای در جایگاه 628 جهان ایستاد.

دیگر بازیکنان زن ایران نیز همچون مردان سقوط کردند که دلیل اصلی آن عدم حضور در رقابت‌های بین‌المللی دارای رنکینگ جهانی است. در رده بندی زنان رضوان بهرامی به همین دلیل از رنکینگ جهان حذف شد. در این رنکینگ جدید منتشر شده سه بازیکن چینی به نام‌های دینگ نینگ ، لیو شیون و لی شیا هر سه از چین رده‌های اول تا سوم را در اختیار دارند.