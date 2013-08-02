محمدجواد کولیوند در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص حضور پر شور مردم استان البرز در راهپیمایی روز جهانی قدس اظهار داشت: نامگذاری جمعه آخر ماه مبارك رمضان به عنوان روز قدس را اقدام عالمانه، شجاعانه و حكیمانه امام خمینی (ره) دانست و افزود: امام راحل با نامگذاری این روز، موضوع فلسطین را برای همیشه زنده نگه داشت.

وی ادامه داد: با گذشت زمان، بیداری كشورهای اسلامی بیشتر می شود، حوادث اخیر جهان عرب و سرنگونی دیكتاتورها نیز بیانگر بیداری اسلامی الهام گرفته از انقلاب اسلامی است.

کولیوند بیان کرد: راهپیمایی پرشور روز قدس نابودی رژیم صهیونیستی را نزدیك می كند.

نماینده مردم كرج در مجلس شورای اسلامی گفت: حضور پرشور مسلمانان در راهپیمایی روز قدس به منظور حمایت از ملت مظلوم فلسطین، نابودی رژیم غاصب صهیونیستی را نزدیكتر می كند.

نماینده كرج اظهار داشت: همه تشكلها، احزاب و گروه های سیاسی همچون سالهای گذشته در راستای منافع نظام و بیداری كشورهای اسلامی همنوا با جهان اسلام در راهپیمایی روز قدس حضور پر شوری داشتند.