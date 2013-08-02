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۱۱ مرداد ۱۳۹۲، ۱۴:۳۶

کولیوند در گفتگو با مهر:

راهپیمایی پرشور روز قدس نابودی رژیم صهیونیستی را نزدیك می كند

راهپیمایی پرشور روز قدس نابودی رژیم صهیونیستی را نزدیك می كند

کرج - خبرگزاری مهر: نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس گفت: راهپیمایی پرشور روز قدس نابودی رژیم صهیونیستی را نزدیك می كند و حضور پرشور امروز مردم مومن سراسر کشور نقشه های استکبار را در هم کوبید.

محمدجواد کولیوند در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص حضور پر شور مردم استان البرز در راهپیمایی روز جهانی قدس اظهار داشت: نامگذاری جمعه آخر ماه مبارك رمضان به عنوان روز قدس را اقدام عالمانه، شجاعانه و حكیمانه امام خمینی (ره) دانست و افزود: امام راحل با نامگذاری این روز، موضوع فلسطین را برای همیشه زنده نگه داشت.

وی ادامه داد: با گذشت زمان، بیداری كشورهای اسلامی بیشتر می شود، حوادث اخیر جهان عرب و سرنگونی دیكتاتورها نیز بیانگر بیداری اسلامی الهام گرفته از انقلاب اسلامی است.

کولیوند بیان کرد: راهپیمایی پرشور روز قدس نابودی رژیم صهیونیستی را نزدیك می كند.

نماینده مردم كرج در مجلس شورای اسلامی گفت: حضور پرشور مسلمانان در راهپیمایی روز قدس به منظور حمایت از ملت مظلوم فلسطین، نابودی رژیم غاصب صهیونیستی را نزدیكتر می كند.

نماینده كرج اظهار داشت: همه تشكلها، احزاب و گروه های سیاسی همچون سالهای گذشته در راستای منافع نظام و بیداری كشورهای اسلامی همنوا با جهان اسلام در راهپیمایی روز قدس حضور پر شوری داشتند.

 

کد مطلب 2108448

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