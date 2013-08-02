آغاز کتابت 30جزء قرآن کریم در هرمزگان/نمایشگاه آثار خوشنویسی قرآنی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین مرشدی صبح جمعه در مراسم کتابت قرآن کریم در بندرعباس ، کتابت قرآن کریم را یک کار بسیار زیبا و متعالی توصیف کرد و گفت: همیشه بین هنر خوشنویسی و قرآن کریم الفت و انس عمیقی وجود داشته است و از قدیم الایام این ارتابط باعث تعالی هنر خوشنویسی شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان افزود: سنت حسنه کتابت قرآن کریم در طول تاریخ نقش به سزایی در حفظ و گسترش قرائت قرآن کریم داشته و در دوران معاصر و پیشرفت تکنولوژی باز این سنت حسنه در بین خوشنویسان، زمینه ساز تذهیب نفس و پالایش و تعالی روح و روان هنرمند است.

وی اظهار داشت: هنرمندان خوشنویس هرمزگان بر همین اساس هر ساله در شب قدر و نزول قرآن مبادرت به کتابت قرآن کریم می کنند و امسال طی اقدامی بی سابقه و منحصر به فرد بنا شد کتابت سی جزء قرآن کریم در طول یک سال توسط خوشنویسان مطرح استان هرمزگان صورت گیرد.

حجت الاسلام مرشدی در ادامه اذعان کرد: بر اساس یک تفاهم نامه مشترک فی ما بین اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان، انجمن خوشنویسان هرمزگان و مدیریت فرهنگ سرای طوبی کتابت سی جزء قرآن کریم در ماه مبارک رمضان و شب نزول قرآن توسط 30 خوشنویس ممتاز هرمزگان آغاز و پس از یک سال باز در شب قدر رونمایی خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان ضمن قدردانی از انجمن خوشنویسان عنوان کرد: آثار هنری که نشأت گرفته از قرآن کریم و مفاهیم معنوی و اسلامی باشد برای همیشه در طول تاریخ ماندگار خواهد شد و هم چنین تأثیر به سزایی در جذب و گرایش عموم مردم به ویژه کودکان و نوجوانان به هنر متعهد خواهد داشت.

وی یادآور شد: بر خلاف باورهای عمومی تمامی فعالیت ها و برنامه های فرهنگی – هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی با مبنا و محتوای اولویت های دینی و اسلامی صورت می گیرد و رواج دیدگاه های نادرست به دلیل عدم آگاه سازی مناسب به شهروندان است.

معنویتی که از طریق هنر گسترش یابد ماندگار است

فرماندار بندرعباس در مراسم آغاز کتابت 30جزء قرآن کریم گفت: معنویتی که از طریق هنر گسترش یابد ماندگار است.

احمد مرادی دیدگاه و اقدام هنرمندان خوشنویس هرمزگان را ستود و گفت: معنویتی که از طریق هنر درک می شود بسیار زیبا و اثرات آن ماندگار و ازلی است.

فرماندار بندرعباس افزود: کتابت سی جزء قرآن کریم توسط خوشنویسان متبحر هرمزگانی می تواند الگوی بسیار خوبی برای سایر هنرمندان در رشته های مختلف شود.

وی اذعان داشت: حوزه فرهنگ از تنوع هنری بسیار زیادی برخوردار است و این قابلیت و ظرفیت اگر در اختیار معنویت قرار گیرد می تواند تحول عظیمی در تمامی ساختارهای اجتماعی ایجاد کند.

احمد مرادی ضمن اعلام حمایت از فعالیت های فرهنگی و هنری با محتوای قرآنی و اسلامی اظهار کرد: اخیراً شاهد حرکت های بسیار خوب و اساسی در حوزه توسعه و گسترش فرهنگ معنوی و قرآنی جامعه هستیم و امیدواریم این روند هم چنان ادامه یابد.

در ادامه فرماندار بندرعباس از نزدیک با نحوه کتابت قرآن کریم خوشنویسان هرمزگان آشنا شد

مراسم آغاز کتابت سی جزء قرآن کریم با حضور 30 خوشنویس ممتاز استان هرمزگان در نگارخانه زنده یاد کوروش گرمساری بندرعباس برگزار شد.

افتتاح نمایشگاه آثار خوشنویسی قرآن در بندرعباس

نمایشگاه آثار خوشنویسی قرآنی با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرماندار بندرعباس و جمعی از علاقمندان در نگارخانه زنده یاد کوروش گرمساری بندرعباس افتتاح شد.

حجت الاسلام حسین مرشدی یکی از راه های اثرگذار گسترش مفاهیم قرآنی و اسلامی را از طریق انتشار آثار هنری دانست و گفت: هنر خوشنویسی از بیشترین ظرفیت و پتانسیل برای توسعه و ترویج آموزه های قرآنی و دینی برخوردار است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان خاطرنشان کرد: آموزش هنر خوشنویسی می بایست به عنوان یک هنر معنوی از دوران کودکی آغاز شود و در این راستا آموزش و پرورش می تواند نقشی تعیین کننده و اصلی داشته باشد.

وی افزود: انجمن خوشنویسان هرمزگان یکی از فعال ترین انجمن های فرهنگی – هنری استان می باشد که هم اکنون شعبه های آن در برخی از شهرستان های استان دایر شده است و به عنوان تخصصی ترین مرکز آموزش خوشنویسی دارای اساتیدی مجرب و برجسته است که خانواده ها می توانند برای آموزش فرزندان شان به آن جا مراجعه کنند.

در ادامه رئیس انجمن خوشنویسان هرمزگان گفت: این نمایشگاه به مناسبت ماه مبارک رمضان و آغاز کتابت سی جزء قرآن کریم دایر شده است و تا آخر این ماه مبارک دایر است.

موسی دهقانی اضافه کرد: در این نمایشگاه 80 تابلو نفیس خوشنویسی از آثار اساتید برجسته استان هرمزگان با موضوع های قرآنی، دینی و سخنان ائمه اطهار(س) در معرض دید عموم قرار گرفته است.

وی افزود: نخستین جشنواره ملی خوشنویسی خلیج فارس سال گذشته هم زمان با روز ملی خلیج فارس به میزبانی این انجمن در بندرعباس برگزار شد که نقش به سزایی در معرفی هنر خوشنویسان هرمزگان در سطح کشور داشت و امیدواریم که با حمایت های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی دوّمین دوره آن نیز در سال آینده برگزار شود.

رئیس انجمن خوشنویسان هرمزگان اظهار داشت: برگزاری نمایشگاهی از آثار برجسته خوشنویسان هرمزگانی در دیگر استان های کشور، دعوت از اساتید مطرح این رشته به استان هرمزگان و نمایش آثار آن ها و هم چنین برگزاری کارگاه های تخصصی خوشنویسی از دیگر برنامه های آتی این انجمن می باشد که امیدواریم با حمایت های ادارات و نهادهای فرهنگی؛ زمینه اجرای آن ها هر چه زودتر مهیا شود.

نمایشگاه آثار قرآنی خوشنویسان هرمزگانی تا پایان ماه مبارک رمضان هر عصر از ساعت 16 الی 20 در نگارخانه زنده یاد کوروش گرمساری پذیرای علاقمندان است.