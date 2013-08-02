کار تاسیس حزب فراگیر تمام شده است/ در کابینه روحانی حضور ندارم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عارف، معاون دولت اصلاحات و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در راهپیمایی روز قدس حضور یافت و درمیان خبرنگاران حاضر شد.

عارف گفت: دردوران انتخابات ریاست جمهوری، وقتی خدمت اقشار مختلف می‌رسیدم و تشکیل حزب را مطرح می‌کردم همه آنها تشکیل این حزب را به عنوان یک مطالبه برای حفظ سرمایه اجتماعی کشور لازم می‌دانستند و بر این نکته تاکید می‌کردند.

وی افزود: در حال حاضر مشغول بررسی تاسیس حزب فراگیر هستیم و هر زمان که به جمع‌بندی برسیم آن را نهایی خواهیم کرد، البته عجله‌ای هم برای تاسیس حزب نداریم و می‌خواهیم اگر حزبی تاسیس شد کاری ماندگار و تاثیرگذار باشد. نمی‌خواهم فقط بر تعداد احزاب کشور اضافه کنم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد افردای که در این حزب حضور خواهند داشت توضیح داد: اگر حزبی تشکیل شود، افراد در آن عضو می‌شوند و ما نمی‌توانیم بگوییم که چه کسی در آن عضو شود. از همه جریانها و نخبگان برای تشکیل این حزب استفاده می‌کنیم و از حضور وزرای دولت‌های قبلی نیز استقبال خواهیم کرد.

عارف در مورد راهپیمایی روز قدس بیان کرد: به فضل الهي راهپيمايي امسال هم بسيار باشکوه برگزار شد و دريايي خروشان ملت ايران در آخرين جمعه ماه رمضان به پاس دفاع از تمام مظلومين خصوصا مردم فلسطين به پاخواسته است.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در مورد دولت یازدهم و همکاری با آن گفت: همه باید دولت را کمک کنیم تا بتواند به مطالبات مردم و وعده‌هایی که داده است عمل کند. همواره مطالبات مردم منطقی بوده است منتها در این مطالبات باید به امکانات موجود توجه کرد، بدان معنا که با توجه به امکانات به مطالبات پاسخ داد.

عارف بر عدم حضورش در کابینه آقای روحانی تاکید کرد ولی اظهار امیدواری کرد که این کابینه، کابینه‌ایی منسجم و هماهنگ باشد.

معاون اول دولت اصلاحات در پایان گفت: بنده در مورد کابینه نقطه نظراتی داشته‌اند و آنها را به آقای روحانی نیز اعلام کرده‌ام ولی مطمئنا من در کابینه نیستم و فقط کمک می‌کنم.