به گزارش خبرگزاری مهر، "کنی سانسوم" که 86 بار سابقه پوشیدن تیم ملی انگلستان را دارد و همچنین در دوره‌ای هشت ساله 314 بار با پیراهن آرسنال به میدان رفته روز گذشته در گفتگو با سان گفته بود به لیل فقر و مشکلات الکل، بی خانمان است و شب‌ها بر روی نیمکت پارک می‌خوابد.

سخنگوی باشگاه آرسنال در این خصوص اظهار داشت: از وضعیت سانسوم آگاهیم و او را تحت پشتیبانی و مدیریت قرار داده ایم.

سانسوم پس از اشلی کول بیشترین بازی ملی را در دفاع آخر تیم ملی انگلستان دارد.



سانسوم که در دو جام جهانی 1982 و 1986 برای تیم ملی انگلستان به میدان رفته در زمان حضور خود در تیم آرسنال هفته‌ای 1200 پوند حقوق دریافت می‌کرد و در خانه یک میلیون پوندی زندگی می‌کرد.