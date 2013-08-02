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۱۱ مرداد ۱۳۹۲، ۱۴:۲۵

باشگاه آرسنال از بازیکن بی خانمان حمایت می‌کند

باشگاه آرسنال از بازیکن بی خانمان حمایت می‌کند

باشگاه آرسنال با صدور بیانیه ای مراتب حمایت خود را از "کنی سانسوم" اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "کنی سانسوم" که 86 بار سابقه پوشیدن تیم ملی انگلستان را دارد و همچنین در دوره‌ای هشت ساله 314 بار با پیراهن آرسنال به میدان رفته روز گذشته در گفتگو با سان گفته بود به لیل فقر و مشکلات الکل، بی خانمان است و شب‌ها بر روی نیمکت پارک می‌خوابد.

سخنگوی باشگاه آرسنال در این خصوص اظهار داشت: از وضعیت سانسوم آگاهیم و او را تحت پشتیبانی و مدیریت قرار داده ایم.

 سانسوم پس از اشلی کول بیشترین بازی ملی را در دفاع آخر تیم ملی انگلستان دارد.

سانسوم که در دو جام جهانی 1982 و 1986 برای تیم ملی انگلستان به میدان رفته در زمان حضور خود در تیم آرسنال هفته‌ای 1200 پوند حقوق دریافت می‌کرد و در خانه یک میلیون پوندی زندگی می‌کرد.

کد مطلب 2108472

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