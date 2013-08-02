فتنه گران نباید مجال ورود در عرصه نظام و سیاست را پیدا کنند/امام با روز قدس جریان فلسطین را احیا کردند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله احمد علم الهدی ظهر جمعه در خطبه های نماز عبادی سیاسی در جمع زائران و مجاوران رضوی که در راهپیمایی روز قدس حضور میلیونی خود را به نمایش گذاشتند، اظهار کرد: رئیس جمهور منتخب و نمایندگان مجلس به این نکته توجه کنند که این انتقال دولت نباید به قیمتی انجام شود که فتنه گران دوباره وارد عرصه شوند، خصوصا عرصه وزرات علوم و دانشگاهها، دشمن جان نسل جوان و محیط دانشگاهها را هدف قرار داده است، اگر فتنه گران برای دانشگاهها مسلط شوند جوانان پاک ما را به عرصه فتنه می کشند

امام جمعه مشهد بیان کرد: امروز روز جهانی قدس است 34 سال است که ما به فرموده امام روز قدس را اقامه می کنیم و امروز ناجوانمردی این رژیم غاصب به مراتب گسترده تر است.

آیت الله علم الهدی افزود: مسئله قدس و فلسطین از مسائلی است که از قبل از انقلاب در جامعه ما مطرح بوده از سال 1948 میلادی که فلسطین بوسلیه نابکارانه صهیونیست اشغال شد، در ایران یک انسان متدین شجاع غیور و دلاور مرحوم شهید نواب صفوی در مظهر عالم مجتهد آیت الله کاشانی اقدام به حرکت بر ضد اسرائیل و حمایت از مردم فلسطین کردند.

وی بیان کرد: در آن روز 5 هزار نفر از مردم ثبت نام کردند که به فلسطین بروند و با آشغال گران اسرائیل بجنگند و در آن روز شهید نواب صفوی بیانیه ای دادند که خون های پاک فدائیان اسلام در حمایت از مردم فلسطین می جوشد و از دولت ایران اجازه حرکت بسوی فلسطین می خواهند.

امام جمعه مشهد اظهار کرد: اما در آن روز کسانی که می خواستنند دولت مصدق را تشکیل دهند کارشکنی کردند و این حرکت را از بین بردند.

آیت الله علم الهدی افزود: در سال 1968که اسرائیل بسیاری از سرزمین های عرب را اشغال کرده بود امام بیانیه های بسیار کوبنده ای در حمایت از فلسطین مطرح کردند، انقلاب اسلامی به پیروزی رسید و امام با روز قدس جریان فلسطین را احیا کردند و کلید مبارزه با صهیونیست زدند.

وی گفت: آن روز مردم می گفتند ما در خیابانها برای فلسطین شعار بدهیم نتیجه اش چه می شود نتیجه این شد که در سال 1968 که 2 میلیون اسرائیلی 80 میلیون از مسلمانان را شکست دادند در جنگ 33 روزه لبنان که به فرمان سید حسن نصرالله شروع شد اسرائیل زمین گیر شد و در جنگ غزه در مقابل موشک باران فلسطینیان غزه، اسرائیل به التماس افتاد که آتش بس شود، اینها همه نتیجه روز قدس است.

امام جمعه مشهد تصریح کرد: این روز اسرائیل و آمریکا را آنقدر زمین گیر کرده که نا امید شدند و دست به توطئه زدند و مردم مصر را به هم انداخته اند و جریان سوریه را بوجود آورده اند.

آیت الله علم الهدی گفت: جریان مصر همان نسخه ای است که آمریکا در سال 88 با فتنه 88 برای ایران پیچیده بود مسئله اصلی در بررسی جریان تلخ فتنه 88 قانون شکنی و رفتار غیر نجیبانه عده ای است که می خواستند کشور را به ورطه نابودی بکشند.

وی بیان کرد: مرگ بر آمریکا و مرگ بدتر بر منافقین که مزدور آمریکا در داخل کشور هستند.

امام جمعه مشهد اظهار کرد: از شما مردم وفادار که این حماسه سیاسی روز قدس را برای چندمین مرتبه به نمایش گذاشته و در راهپیمایی شرکت کرده اید، تشکر می کنم.