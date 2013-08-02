بیداری اسلامی مهمترین دستاورد روز جهانی قدس است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد علی آل هاشم در مراسم تجمع راهپیمایان روز جهانی قدس در مسجدالنبی اظهارداشت: روز قدس بیانگر نگرش راهبردی امام راحل به مسائل اسلامی بود که با تعیین این روز بزرگ عموم مردم جهان را به تحقق همبستگی اسلامی و حمایت از مظلومان فلسطین فراخواندند تا اهمیت موضوع فلسطین و قدس هرگز فراموش نشود.



آل هاشم بیان کرد: امام راحل با هوشیاری و درک این موضوع برای آیندگان مسیری را ترسیم کردند تا مظلومان جهان هرگز فراموش نشوند و استکبار نیز ترس و واهمه جنایت و ظلم را همواره با خود داشته باشد.



رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش تصریح کرد: با انتخاب روز قدس بستری فراهم شد تا مسلمانان جهان در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان فریاد مرگ بر اسرائیل سر دهند و امروز این ابتکار به بیداری اسلامی و جوشش مسلمانان تبدیل شده است.



وی گفت: روز قدس روزی بین المللی است تا فریاد حقی که استکبار و صهیونیسم از 60 سال قبل برای خاموش کردن آن تلاش کرد فریاد شود و پایداری جبهه اسلامی در برابر استکبار شکل بگیرد.



این مسئول یادآورشد: جهان امروز باید به خود ببالد که گروهی بلند همت و استوار ندای پیروزی حق را سر می دهند و مردم جهان را به بیداری عمومی دعوت می کنند و باعث شده اند ابرقدرتها از ندای حق طلبی به هراس بیفتند.



آل هاشم گفت: قبل از تعیین روز قدس جهان اسلام از موضوع فلسطین جدا افتاده بود و ارتباطی با این مسئله مهم نداشت و قدس در حال فراموشی کامل بود اما ابتکار امام موجب شد پس از سالها توسعه طلبی رژیم صهیونیستی متوقف شود و مسلمانان با راهپیمایی خود نقش مهمی در روشنگری و بیداری افکار عمومی ایفا کنند.



اسرائیل عاجز از تامین امنیت خود شده است



آل هاشم اظهارداشت: رژیم اسرائیل در شرایط کنونی به دلیل ضعف و استیصال خود قادر نیست حتی امنیت خود را تامین کند و روز قدس به نماد کامل مبارزه با ظلم و ستم و افشاگری رژیم صهیونیستی مبدل شده است.



وی بیان کرد: رژیم اسرائیل در سالهای اخیر با سوء استفاده از شرایط ایجاد شده در کشورهای اسلامی مانند سوریه و مصر در حال پیشبرد اهداف شوم خود در منطقه است که گسترش شهرک های یهودی نشین با غصب زمینهای مسلمانان بسرعت در حال اجراست که حضور مردم در راهپیمایی روز قدس گام موثری برای جلوگیری از این توطئه شیطانی است.



رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش تصریح کرد: هر جا فشار دشمن بیشتر شده مردم آگاهانه تر وارد صحنه شده و توطئه ها را خنثی کرده اند و امروز هم در شرایط تحریم و فشار اقتصادی امیدواریم با حضور مردم دشمن ناامید شود.



وی یادآورشد: آمریکا سالانه سه میلیارد دلار به صهیونیست ها کمک مالی می کند تا این غده سرطانی را حفظ کند لذا همه مسلمانان وظیفه دارند با حفظ هوشیاری خود و گسترش بیداری اسلامی در مقابل این توطئه های ایستادگی و آن را خنثی کنند.

