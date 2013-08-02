راهپيمايي باشكوه روز قدس در خراسان شمالي/ فرياد بلند ناقوس مرگ بر اسراييل

به گزارش خبرنگار مهر، حضرت امام خمینی(ره)، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را به عنوان روز جهانی قدس اعلام کرد و خواستار راهپیمایی مسلمانان در حمایت از مردم فلسطین و ابراز انزجار از رژیم اسرائیل شد.

از آن سال تاکنون مسلمانان روزه دار هر ساله در آخرین روز جمعه ماه رمضان، به خواسته امام خمینی(ره) لبیک می‌گویند و راهپیمایی و تظاهرات روز جهانی قدس علاوه بر ایران، در غالب کشورهای اسلامی و حتی غیراسلامی نیز برگزار می شود.

در سال جاري آخرين جمعه ماه مبارك رمضان مصادف با يازدهم مرداد ماه بود و در اين روز مردم سراسر ايران اسلامي و بسياري از ديگر كشورهاي جهان فرياد خشم و انزجار خود از رژيم غاصب صهيونيستي را اعلام كردند.

راهپیمایی باشکوه روز جهانی قدس در بجنورد از ساعت 10 و سی دقیقه صبح جمعه با حضور گسترده مردم روزه دار از محل میدان شهید بهشتی این شهر آغاز شد.

در این راهپیمایی که ده ها هزار نفر از اقشار مختلف مردم بجنورد، اعم از مرد و زن، پیر و جوان، کارگر و کارمند، دانش آموز و دانشجو، شیعه و سنی و ... شرکت کرده بودند، شعارهای الله اکبر، مرگ بر اسراییل، مرگ بر آمریکا، زنده باد فلسطین، دفاعِ از فلسطین، باعث عزت ماست، نابودی اسرائیل، خواسته ملت ماست و ... توسط جمعيت خروشان فرياد زده مي شد.

مراسم راهپیمایی روز قدس در بجنورد تا مصلی امام خمینی(ره) این شهر ادامه داشت و پس از آن سردار محمدرضا نقدی، رییس سازمان بسیج مستضعفین کشور در این محل در جمع مردم و نمازگزاران سخنرانی كرد.

همچنين در راهپيمايي امروز مردم بجنورد آدمك آمريكا و رژيم صهيونيستي و پرچم اين كشورها به آتش كشيده شد و در پايان نيز بيانيه 10 بندي روز قدس قرائت شد.

بر اساس گزارش هاي رسيده از ديگر شهرستان هاي خراسان شمالي، مراسم راهپیمایی روز قدس در شهرستان اسفراین ساعت یازده از محل مجتمع فرهنگی ورزشی بسیج واقع در خیابان ولی عصر(عج) این شهر آغاز شد و تا مسجد امام رضا(ع) ادامه داشت.

سخنران مراسم راهپیمایی و تظاهرات روز جهانی قدس در اسفراین، حجت الاسلام غدیر محمدیان، امام جمعه این شهرستان بود.

همچنین این راهپیمایی در شهرستان مرزی جدیدالتاسیس راز و جرگلان در این استان نیز از ساعت 9 و سی دقیقه صبح از محل میدان معلم تا گلزار شهداي اين شهر برگزار شد و مردم غيور اين منطقه فریادهای مرگ بر اسراییل و مرگ بر آمریکا سردادند.

راهپیمایی روز قدس در شهرستان شیروان از ساعت یازده صبح از خیابان امام خمینی(ره) تا مصلی نماز جمعه برگزار شد و حجت الاسلام حسین کوثری، امام جمعه شیروان نیز سخنران ویژه این مراسم بود.

بنا بر این گزارش مراسم راهپیمایی روز قدس در شهرستان فاروج از ساعت یازده و سی دقیقه از میدان آزادی به سمت مسجد جامع و با سخنرانی حجت الاسلام اسدالله اسدی، امام جمعه موقت فاروج برگزار شد.

همچنین مراسم راهپیمایی در مرکز شهرستان مانه و سملقان(آشخانه) از ساعت یازده و سی دقیقه از چهارراه شهرداری به سمت مصلی نماز جمعه و با سخنرانی حجت الاسلام عباسعلی احمد زاده، امام جمعه آشخانه برگزار شد.

این مراسم در شهرستان جاجرم از ساعت یازده و سی دقیقه از مسجد صاحب الزمان(عج) تا مصلی نماز جمعه و با سخنرانی حجت الاسلام سید محمد موسوی، امام جمعه جاجرم و در شهر درق نیز ساعت دوازده از محل مسجد امام خمینی(ره) تا گلزار شهدا و با سخنرانی حجت الاسلام علی رجبی، امام جمعه درق برگزار شد.

مراسم راهپیمایی روز قدس در شهرستان گرمه از ساعت دوازده از میدان ارشاد تا مصلای نمازجمعه با سخنرانی حجت الاسلام یونس علی گرمابی، امام جمعه گرمه و در شهر صفی آباد اسفراین نیز از ساعت دوازده از محل دفتر امام جمعه تا مصلای نمازجمعه با سخنرانی حجت الاسلام سید محمد دلبری؛ امام جمعه صفی آباد برگزار شد.