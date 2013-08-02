ندای آزادی خواهی در شهرستانهای پایتخت طنین انداز شد

به گزارش خبرنگار مهر، نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به نام روز قدس از سوی رهبر کبیر انقلاب اقدامی بسیار موثر و ماندگار در حمایت از مردم مظلوم فلسطین است که طی 35 سال گذشته، با تنویر افکار عمومی نقش بسزایی در تضعیف رژیم صهیونیستی و مستکبران جهان داشته است.

راهپیمایی روز قدس و حضور مردم مسلمان در این مراسم در واقع بازگوکننده 65 سال ظلم و ستم رژیم غاصب صهیونیستی بر مردم فلسطین است و جنایات این رژیم منحوس برای افکار عمومی جهان آشکار می سازد به نحوی که طی چندین سال گذشته با شکل گیری موجی از بیداری اسلامی در کشورهای تحت سلطه استکبار جهانی و حتی برخی کشورهای غربی و غیرمسلمان انزجار و تنفر مردم جهان از رژیم غاصب صهیونیستی به اوج رسیده است.

اقدامات ظلم ستیزانه ملل مسلمان و در صدر آنها جمهوری اسلامی ایران که به عنوان الگویی برای سایر ملل جهان قرار گرفته است، هراس آمریکا و اسرائیل را به دنبال داشته و در واقع مستکبران جهانی سستی و تزلزل و پایه های سیاست سلطه گرایانه و غاصبانه خود را به وضوح مشاهده کرده اند، به همین دلیل نیز در صدد مقابله و مبارزه همه جانبه با مسلمانان هستند و در این راه از هیچ ابزاری به ویژه ابزار فرهنگی و روانی دریغ نمی دارند.

لذا راهپیمایی روز قدس که بهترین و موثرترین ابزار فرهنگی برای تنویر افکار عمومی محسوب می شود، خاری در چشم دشمنان است و آنان قصد دارند با تحریم و تحریف خبری این واقعه بزرگ، مانع آگاهی و بیداری افکار عمومی جهان شوند اما بنا بر اظهارات مسئولان، تنها در استان تهران به عنوان پایتخت و مرکز سیاسی کشور که بسیار مورد توجه و تمرکز دشمنان است، بیش از دو هزار خبرنگار، عکاس و تصویربردار پوشش خبری حضور پرشور مردم در راهپیمایی امروز را بر عهده دارند.

امروز ملت همیشه در صحنه ایران اسلامی، ندای عدالت خواهی را به گوش جهانیان خواهند رساند و وحدت و همدلی خود را به رخ جهانیان می کشانند.

امروز شهرستانهای استان تهران غرق در حضور مردمی است که اسرائیل را غده سرطانی می داندند و خواستار محو آن از صحنه جهان هستند.

مردم در استان تهران یک صدا فریاد مرگ بر اسرائیل و مرگ آمریکا سر دادند تا جهانیان را از جنایاتی که در مقدس ترین سرزمین خداوند، سرزمین وحی رخ می دهد، آگاه کند.

قدس سرزمینی است که خداوند در قرآن کریم نیز از آن به عنوان سرزمین مقدس نام برده است، همچنان که در سوره طه آیه 12 فرموده است:( إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، اين منم پروردگار تو پاى‏پوش خويش بيرون آور كه تو در وادى مقدس طوى هستى) ، در سوره های قصص، اعراف، یونس، و اسراء نیز اشاراتی به تقدس این سرزمین شده است، بیت المقدس اولین قبله مسلمانان است که پیامبر اکرم (ص) 17 ماه پس از هجرت به مدینه به سوی این مکان مقدس نماز می خواندند.

امروز ایران اسلامی در واقع ام القرای جهان اسلام محسوب می شود که نقشی محوری در بیداری اسلامی جهان ایفا می کند و مردم ایران با حضور پرشور در راهپیمایی امروز نشان دادن که نوع دوستی و ظلم ستیزی تنها در مرزهای جغرافیایی محدود نمی شود و مسلمانان در هر نقطه از جهان که باشند در خط مقدم مبارزه با ظلم و دفاع از حقوق ملل مظلوم به پا خواهند خواست.

-------------------

مهدیه رضایی

