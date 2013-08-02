هزار و۵۰۰ نخبه در کشور زیر پوشش کمیته امداد/نگرش ما نسبت به کار و اشتغال اشتباه است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین انواری پنجشنبه شب در نخستین همایش نخبگان، کار آفرینان و استعدادهای برتر افزود : به این افراد تسهیلاتی همچون کمک هزینه تحصیلی و تسهیلاتی بانکی به آنان اختصاص می یابد.

وی گفت: در این همایش از ۱۴ نخبه و استعداد برتر و کار آفرین زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) هرمزگان تجلیل شد.

سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور افزود: نخبگان در زمینه های علمی ،پژوهشی وکار آفرینی در استان فعالیت می کنند.

نگرش ما نسبت به امر کار و اشتغال اشتباه است

نماينده ولي فقيه در استان هرمزگان و امام جمعه بندرعباس گفت: نگرش ما نسبت به امر کار و اشتغال اشتباه است و تا اين نگرش تغيير نکند بي کاري در جامعه وجود دارد.

آيت الله غلامعلي نعيم آبادي در ادامه همايش تجليل از نخبگان، کارآفرينان و برگزيدگان کميته امداد هرمزگان اظهارداشت: يکي از مشکلاتي که در زمينه ايجاد اشتغال و از بين بردن بيکاري در جامعه وجود دارد اين است که نگاه افراد به امر کار صحيح و درست نيست.

آيت الله نعيم آبادي خاطرنشان کرد: براي اينکه بتوانيم به فرموده رهبر معظم انقلاب درباره حماسه اقتصادي جامعه عمل بپوشانيم بايد فرهنگ کار را در جامعه تغيير دهيم.

وي افزود: بعضي از کارها در جامعه مورد نفرت مردم است که بايد اين نگرش تغيير کند و فرهنگ صحيحي از کار را در جامعه رواج دهيم.

امام جمعه بندرعباس تصريح کرد: بسياري از کشورهاي جهان مانند چين که در امر اشتغال موفق بوده اند بدين دليل است که نگرش آنها به کار تغيير کرده است و کار را فقط پشت ميز نشيني نمي دانند.

آيت الله نعيم آبادي ادامه داد: يکي از موضوعاتي که بايد در جامعه رواج دهيم اين است که کار عار نيست و بي کاري عار است. اگر اين مهم را ترويج کنيم مي توان بسياري از مشکلات جامعه را حل کرد.

وي در بخشي از سخنان خود به بحث ايتام اشاره کرد و يادآور شد: هر کاري را به اهل آن بدهيد به خصوص اگر اين کار براي ايتام باشد زيرا کار براي ايتام يک کار نيست بلکه هزار کار است.

تقويت زيرساخت هاي فرهنگي از جمله راهبردهاي توانمندسازي فکري است

مدير کل کميته امداد امام خميني (ره) هرمزگان گفت: در سالي که بنام سال حماسه سياسي و اقتصادي مي باشد با تدبير سرپرست کميته امداد سال حماسه آفريني در نهاد مقدس کميته امداد امام خميني (ره) با همت بلند و محوريت گسترش حضور و مشارکت عمومي ، توانمندسازي و سلامت خانواده و اصلاح سبک زندگي نامگذاري شده است.

در ادامه این همایش مرتضي موصلي افزود: اهداف برگزاري اين همايش ، تبيين اهداف و رويکردهاي کلان و اجرايي امداد امام در توانمندسازي فکري و فرهنگي، تجليل از نخبگان، کارآفرينان و جلوه هاي خودباوري کميته امداد هرمزگان و دريافت نقطه نظرات، ديدگاهها و پيشنهادهاي برگزيدگان امداد بوده است.

موصلي اظهارداشت: از ديگر اهداف برگزاري اين همايش مي توان به تقدير از نيکوکاران، سازمان ها و دستگاههايي که متعهدانه در جهت توانمندسازي اقشار نيازمند با امداد همکاري کرده اند و بيان بخشي از دستاوردهاي عملياتي شده سياست هاي توانمندسازي امداد امام اشاره کرد.

وي درباره توانمندسازي خاطرنشان کرد: يکي از راهبردهاي اساسي و محوري کميته امداد امام خميني (ره) بويژه در چند سال گذشته در عرصه خدمتگزاري به جامعه هدف خود بحث توانمندسازي بوده است که اين امر در ابعاد توانمندسازي فکري و فرهنگي، توانمندسازي اجتماعي و توانمندسازي اقتصادي با محوريت اشتغال انجام شده است.

موصلي به اهم راهبردهاي اجرايي کميته امداد هرمزگان در توانمندسازي فکري و فرهنگي اشاره و تصريح کرد: بهره گيري از ظرفيت نظام جامع آموزشي و تربيتي امداد امام در جهت توانمندسازي فکري و فرهنگي، تلاش در جهت توسعه ضريب نفوذ خدمات فرهنگي امداد امام با بهره گيري از ظرفيت هاي درون و برون سازماني، اهتمام بيشتر به کليت خانواده در ارايه خدمات فرهنگي مطابق با سياست هاي کلان امداد و کوشش در جهت ارتقا توسعه سطح خودباوري جامعه مددجويي از جمله برنامه هاي کميته امداد هرمزگان در بحث توانمندسازي فکري و فرهنگي مددجويان بوده است.

مدير کل امداد يادآور شد: از ديگر راهبردهاي اجرايي کميته امداد استان در زمينه توانمندسازي فکري و فرهنگي، توسعه آموزش هاي عمومي و اعتقادي و افزايش مهارت هاي اجتماعي، تقويت زير ساخت هاي فرهنگي کميته امداد استان، اجراي برنامه عملياتي محو بيسوادي در سطح جامعه هدف و تقويت نقش راهنمايي و مشاوره اي امداد امام براي جامعه هدف در زمينه هاي تحصيلي بوده است.