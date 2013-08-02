حضور گسترده مردم در راهپیمایی روز قدس پاسخی محکم به همه مستکبران بود

حبیب الله دهمرده در حاشیه راهپیمایی روز قدس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از ابتکارات ماندگار بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران برای جهانیان نامگذاری جمعه آخر ماه مبارک رمضان به عنوان روز جهانی قدس بود.

وی با تاکید بر اینکه اعتقادات دینی ما مبتنی بر این است که در دفاع از مظلوم پیش قدم باشیم، تصریح کرد: حمایت و دفاع از ملت مظلوم و ستمدیده فلسطین وظیفه ای است که بر دوش همه مسلمانان و آزادی خواهان دنیا قرار دارد.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه روز قدس صحنه اتحاد همه آزادی خواهان دنیا در دفاع از ملت مظلوم فلسطین است، افزود: امروز نیز مردم ولایتمدار لرستان مانند همیشه با حضور در صحنه انزجار خود را از استکبار جهانی و به خصوص رژیم اشغالگر قدس اعلام کرده و یک رکورد جدید ثبت کردند.

دهمرده یا تاکید بر اینکه حضور ملت در راهپیمایی روز قدس نشانه دفاع از ارزشها و جواب محکمی به همه مستکبرین و قلدرهای عالم است، ادامه داد: این حضور پرشور موجب شادی تمام آزادی خواهان جهان به ویژه ملت مظلوم فلسطین خواهد شد.