تعداد مسلمانان در اروپا دو برابر شده است/ بیداری اسلامی مقدمه ای برای از بین رفتن رژیم صیونیستی

به گزاش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی در آخرین جمعه پایانی ماه مبارک رمضان با حضور در مصلی قدس زاهدان و در جمع نمازگزاران اظهار داشت: در حال حاضر گرایش به دین مبین اسلام در کشور های اروپایی به شدت افزایش یافته و موجب شده تا جمعیت مسلمانان در اروپا در طی 20 سال گذشته 2 برابر شود.

وی پیش از خطبه های نماز جمعه زاهدان با اشاره به اینکه این مسئله موجب ناراحتی و کینه توزی بیشتر استکبار و به خصوص آمریکایی ها شده، افزود: دشمنی ها و توطئه های مکرر دشمن و تلاش برای ایجاد اختلاف در بین مسلمانان نشات گرفته از همین رعب و وحشت ایجاد شده در دل دشمنان است.

وی با قدردانی از حضور پر شور اقشار مختلف مردم اعم از شیعه و سنی در مراسم روز قدس اظهار داشت: علی رغم تبلیغات منفی و تلاش گسترده رسانه های غربی برای کمرنگ ساختن مشارکت مردم آما حضور پر شور آحاد جامعه در صحنه خط بطلانی بر توطئه ها و گفتمان رژیم صهیونیستی کشید.

4هزار مسجد در آمریکا و فرانسه احداث شده است

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تعداد مساجد احداث شده و فعال در کشور فرانسه را 2 هزار باب عنوان کرد و گفت: در حال حاضر صدای« اشهد ان لا اله الا الله» در سراسر این کشور طنین انداز شده است.

حسینی با بیان اینکه در کشور انگلستان در گذشته تنها تعداد 89 هزار مسلمان وجود داشته، ادامه داد: در حال حاضر تعداد مسلمانان در این کشور به شدت افزایش پیدا کرده و به تعداد 2.5میلیون نفر رسیده است.

وی افزود: در حال حاضر در کشور انگلیس تعداد یک هزار مسجد وجود دارد و بسیاری از کلیساها در این کشور به مسجد تبدیل شده است.

وی همچنین با بیان اینکه کشور آلمان تا سال 2050 به یک کشور مسلمان نشین تبدیل خواهد شد، گفت: علی رغم تبلیغات منفی علیه مسلمانان اما مشاهده می کنیم که تعداد 2 هزار مسجد در آمریکا به وجود آمده است و رشد مساجد در کشور روسیه نیز به 72 درصد رسیده استت.

ارتش چهارم جهان در مقابل اتحاد مسلمانان شکست خورد

حسینی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ارتش اسرائیل به عنوان چهارمین ارتش مجهز جهان در مقابل اتحاد و انسجام مسلمانان در جنگ های 33 روزه و هشت روزه شکست خورد ادامه داد: کارشناسان سیاسی دنیا پیش بینی کرده اند که در دهه های آینده هیچ اثری از این رژیم در جهان باقی نخواهد ماند.

وی گفت: با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و زلزله ای که انقلاب در پایه های این رژیم غاصب ایجاد کرد این رژیم هر روز بیشتر از گذشته مشروعیت خود را از دست می دهد.

وی گفت: شخصیت های مهم و تاثیر گذاری همچون امام راحل (ره) با اتخاذ مواضع ضد صهیونیستی و همچنین عدم قبول مشروعیت این رژیم موجب شد تا از زیاده خواهی های این رژیم کاسته شود و بر بیداری و اتحاد ملت های مسلمان در برابر استکبار افزوده شود.

وی گفت: از آنجا که اتحاد و انسجام مسلمانان و مردم مظلوم فلسطین خاری بر چشم دشمنان بوده لذا عده ای تصمیم دارند تا با به بهانه های مختلف نسبت به تغییر مناسبت روز قدس از آخرین جمعه ماه مبارک رمضان اقدام کنند.

وی تاکید کرد: پیشنهاد تغییر مناسبت روز قدس توطئه دشمنان است زیرا از این موضوع که روز واحدی در امت اسلامی بر علیه رژیم صهیونیستی در جهان بوجود آمده و هر روز بر تعداد مدافعان حقوق مظلومان افزوده می شود در دل همه مستکبران وحشت ایجاد کرده است.

کشتار مسلمانان مصر ریشه صهیونیستی دارد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین با بیان اینکه روز قدس تنها یک تاکتیک سیاسی نیست و مسئله ای اعتقادی است اظهار داشت: کسانی که بر طبل جدایی می زنند یا درک صحیحی از اسلام ندارند و یا بر طبل استکبار می کوبند.

سید محمد حسینی در جمع نمازگزاران زاهدانی افزود: آتش افروزی استکبار در کشور های اسلامی تنها به منظور ایجاد اختلاف در بین مسلمانان است تا افکار آنها را از مسئله فلسطین منحرف کند.

وی با اشاره به اینکه بیدار ی اسلامی در جهان مقدمه ای برای از بین رفتن رژیم صهیونیستی است ادامه داد: به خاک و خون کشیدن مردم مصر نیز ریشه در جریانی دارد که از سمت صهیونیست ها هدایت می شود.