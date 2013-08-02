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۱۱ مرداد ۱۳۹۲، ۱۴:۱۵

حجت الاسلام عرب پور:

ساخت فاز دوم مصلی کرمان نیازمند کمک های خیرین است

ساخت فاز دوم مصلی کرمان نیازمند کمک های خیرین است

کرمان - خبرگزاری مهر: مسئول ستاد نماز جمعه شهرستان کرمان ساخت فاز دوم مصلی 12 هزار متر مربعی کرمان را نیازمند کمک خیرین دانست.

به گزارش خبرنگار مهر از کرمان، حجت الاسلام مهدی عرب پور ظهر امروز در سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه و در جمع راهپیمایان روز جهانی قدس گفت: در سال 72 سخن از مصلی کرمان بود و در سال 74 کار ساخت مصلی با کمک خیرین کلنگ زنی شد و از سال 76 اقامه نماز جمعه به مصلی بزرگ امام علی انتقال یافت.

حجت الاسلام عرب پور همچنین درباره مساحت مصلی اظهار داشت: فاز اول مصلی در شش هزار متر مکعب ساخته شده است و 10 تا 11 هزار نفر جمعیت را در خود جای می دهد ولی در مواقع خاص مثل نماز جمعه های ماه رمضان با مشکل رو به رو هستیم.

وی ادامه داد: از سال 90 کلنگ فاز دوم در شرق مصلی زده شد و یک میلیارد تومان تاکنون هزینه شده است و یکی از خیرین زمینی به مبلغ 200 میلیون تومان را وقف مصلی کرد.

مسئول ستاد نماز جمعه کرمان پایان فاز دوم مصلی را نیازمند کمک های ویژه خیرین دانست و ادامه داد: این امر نیازمند کمک های خیرین است و برای فاز دوم مصلی 12 هزار متر مربع پیش بینی شده که هشت هزار متر آن در طبقه اول است و می تواند نماز گزاران زیادی را در خود جای دهد.

کد مطلب 2108493

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