  1. استانها
۱۱ مرداد ۱۳۹۲، ۱۴:۴۲

گزارش مهر از روز قدس در سراسر ایران/

علم آزادی فلسطین در ایران برافراشته شد/ مردم یکپارچه فریاد آزادی قدس سردادند

علم آزادی فلسطین در ایران برافراشته شد/ مردم یکپارچه فریاد آزادی قدس سردادند

امروز همزمان با روز قدس مردم سراسر ایران در حرکتی یکپارچه که نشان از اتحاد امت اسلام دارد، فریاد مرگ بر اسرائیل سر دادند.

به گزارش خبرنگار مهر در استانها، پیر و جوان، مرد و زن و حتی اقلیتهای مذهبی نیز در سراسر کشور از شرق تا غرب از شمال تا جنوب يكي شدند و يكپارچگي خود را در حمايت از مردم مظلوم و ستمديده فلسطين به نمايش گذاشتند.

راهپیمایی مردم یزد در روز قدس

ترک و لر، کرد و بلوچ، عرب و عجم، روستایی و شهری دست اتحاد یکدیگر را فشرده و تنها نبودن فلسطین را فریاد زدند.

راهپیمایی روز قدس در مشهد

در این میان گرمای بیش از حد هوا نیز دربرخی استانها مانع حضور پرشور مردم نبود و مردم روزه دار به ندای آسمانی امام خمینی (ره) لبیک گفتند و برای آزادی قدس و محکومیت رژیم اشغالگر قدس به پا خواستند و همه یک تنه فریاد شدند تا خواب راحت را از چشمان اشغالگران قدس بربایند و اعلام کردند در این میان هیچ چیز مانع حضور آنها نمی شود.

راهپیمایی روز قدس در اراک

مسئولان استانها، علمای هر شهر و استان و مراجع تقلید نیز در کنار مردم حضور پررنگی داشتند و با حضور خود همبستگی خود را با ملت مظلوم فلسطین اعلام کردند.

حضور و مشارکت گسترده مردم در اقصا نقاط ایران اسلامی در واقع سلامی به قدس شریف، به خاستگاه نبوت و به سرزمین مظلومیت بود.

راهپیمایی روز قدس در اردبیل

مردم ایران آمدند که بگویند همچنان که به حکم رهبرشان در سال 58 یعنی 34 سال قبل هر ساله حضوری پررنگ در راهپیمایی روز قدس دارند، منتظر اشاره ای برای یاری رساندن به مردم فلسطین و آزادی قدس هستند و در این راه از مال و جان خود نیز خواهند گذشت و شرکت در راهپیمایی تنها اعلام این آمادگی است.

کد مطلب 2108494

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