مسواک زدن یک راه ساده برای پیشگیری از زوال عقل

به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشگران انگلیسی در جدیدترین بررسی های خود بافت مغزی افراد مبتلا به آلزایمر را مورد مطالعه قرار داده و نشان دادند مغز این افراد به نوعی میکروب عفونی شده است که موجب بیماری های لثه می شود.

پروفسور جان کرن مجری این تحقیقات گفت: مردم باید توجه ویژه ای به مسواک زدن دندانهای خود داشته باشند و به منظور کاهش مشکلات دهان و دندان به دندان پزشک مراجعه کنند.

به گفته این پژوهشگر میکروب Porphyromonas gingivalis در بافت مغزی 10 بیمار مبتلا به زوال عقل یافت شده است.

مطالعات پژوهشگران دانشگاه لنکشایر مرکزی حاکی از آن است که این میکروب واکنشی را در مغز هدف قرار می دهد که نورون ها را نابود می کند و نشانه هایی مانند زوال حافظه و گیجی را بروز می دهد.

دکتر "آلیسون کوک" از انجمن آلزایمر انگلیس گفت: بهترین راه برای کاهش خطر ابتلا به زوال عقل داشتن یک سبک زندگی سالم و رعایت رژیم غذایی متعادل است.

آلزایمر رایج‌ترین شکل زوال عقل است. علائم این بیماری با از دست دادن قدرت حفظ اطلاعات بخصوص حافظهٔ موقت در دوران پیری آغاز شده و به‌ تدریج با از دست دادن قدرت تشخیص زمان، افسردگی، از دست دادن قدرت تکلم، گوشه‌ گیری و سرانجام مرگ در اثر ناراحتی‌های تنفسی به پایان می‌رسد. مرگ پس از پنج تا ده سال از بروز علائم اتفاق می‌افتد؛ اما بیماری حدود بیست سال قبل از ظهور علائم آغاز شده‌ است. این بیماری با از دست رفتن سیناپسهای نورونها در برخی مناطق مغز، نکروزه شدن سلول‌های مغز در مناطق مختلف سیستم عصبی، ایجاد ساختارهای پروتئینی کروی شکلی به نام پلاک‌های پیری (SP) در خارج نورون‌های برخی مناطق مغز و ساختارهای پروتئینی رشته‌های به نام NFT در جسم سلولی نورون‌ها، مشخص می‌شود.

این بیماری علاج‌ناپذیر را اولین بار روانپزشک آلمانی به نام "اَلویز آلزایمر" در سال ۱۹۰۶ میلادی معرفی کرد. غالباً این بیماری در افراد بالای ۶۵سال بروز می‌یابد؛ گر چه آلزایمر زودرس (با شیوع کمتر) ممکن است زودتر از این سن رخ دهد. در سال ۲۰۰۶ میلادی 26.6 میلیون نفر در جهان به این بیماری مبتلا بودند و پیش‌بینی می‌شود که در سال ۲۰۵۰ میلادی از هر ۸۵ نفر یک مبتلا به آلزایمر وجود داشته باشد.